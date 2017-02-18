Пассажиров «Толмачёво» умилил «улыбающийся» самолет

Новосибирцы заметили и сфотографировали в аэропорту самолет в необычной ливрее.







Сообщение об этом сегодня ночью, 18 февраля, появилось в группе «Споттинг в Новосибирске».

Публикация от Ruslan Ismailov (@ruslan_seven) Фев 16 2017 в 10:06 PST

По информации очевидцев самолет принадлежит авиакомпании NordStar и, исходя из данных электронного табло аэропорта «Толмачёво», выполняет транзитный рейс «Норильск – Новосибирск – Краснодар». В социальной сети Instagram под фотографией самолета — масса умиленных комментариев.







Ливрея самолета представляет собой улыбающуюся «мордочку», напоминающую собачью.







В конце 2016 года пассажиры «Толмачёво» могли наблюдать другой самолет в необычной ливрее — он относится к Почте России, и у него есть свое имя Петр I.