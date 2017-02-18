Спасатели вскрыли квартиру и отобрали у ребенка опасные таблетки

Начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Дмитрий Фокин рассказал подробности спасения ребенка, игравшего с опасными таблетками в запертой квартире.







Случай произошел вчера вечером в одном из домов Калининского района. «Мама вышла на площадку — отдать деньги курьеру. В это время ее ребенок 2015 года рождения, мальчик, запер дверь на щеколду. Женщина вызвала спасателей», — сообщил Дмитрий Фокин сегодня, 18 февраля.







По его словам, когда спасатели вскрыли дверь, мальчик играл с маминой сумкой, где лежали таблетки. В блистере не хватало нескольких штук. О каких именно таблетках шла речь, спасатели сказать не смогли, но мать испугалась, что ребенок мог их съесть. «Нет уверенности, что он их проглотил. Может быть, выкинул», — пояснил начальник МАСС.





Новосибирские дети нередко из шалости закрывают двери, оставляя своих родственников на лестничной клетке или на балконе в легкой одежде, как это было недавно в Ленинском районе.