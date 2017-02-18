В Академгородке открылся первый ТЦ с кинотеатром и детским центром развлечений

В Академгородке открылся первый ТЦ с кинотеатром и детским центром развлечений (фото)

Сегодня, 18 февраля, в Новосибирске официально открылся ТЦ «Эдем» на ул. Кутателадзе, 4.


Как сообщил корреспондент НГС.НОВОСТИ, побывавший на открытии, торговый центр имеет два крыла, сходящихся к атриуму, покрытому прозрачным куполом. Фуд-корт расположен на третьем этаже. Сегодня там работают только точки сетей New York Pizza и «Суши Make», но позже к ним должны присоединиться KFC и «Добрянка» (кафе).


В Академгородке открылся первый ТЦ с кинотеатром и детским центром развлечений (фото)


Магазин сети «Добрянка» пока закрыт — в офисе компании сообщили, что открытие его было отложено из-за переноса открытия самого ТЦ.


В Академгородке открылся первый ТЦ с кинотеатром и детским центром развлечений (фото)


Четвертый этаж пока тоже недоступен для публики. На нем разместятся рестораны «Перчини» и «Бочкари», а так же офис Сбербанка.


Строительство комплекса началось в 2011 году, открытие несколько раз переносилось. Общая площадь объекта 38 тыс. кв. м. Сейчас открыты магазины сети «Детский мир», BookLook, семизальный кинотеатр сети «Киномир» (Барнаул), открывшийся 16 февраля, развлекательный детский центр «Эдемвиль», а также несколько магазинов одежды и обуви.


Подробный материал об открытии ТЦ «Эдем» читайте на НГС.НОВОСТИ в ближайшее время.

Стас Соколов
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