Новосибирский горнолыжник готовит трассу к Олимпиаде-2018 в Корее

Денис Тян в Корее
Денис Тян в Корее

Новосибирец Денис Тян уехал в Корею готовить горнолыжную трассу для Кубка мира-2017 и Олимпиады-2018.


40-летний горнолыжник Денис Тян — пока единственный представитель Новосибирской области, которого оргкомитет принял для работы на объектах горнолыжного комплекса в корейском Пхенчхане.


Установка сетей на олимпийской трассе
Установка сетей на олимпийской трассе


«Кубок мира-2017 пройдет на олимпийских трассах. Это стандартная практика для соревнований такого высокого уровня. Можно назвать это репетицией Олимпиады-2018. Мы надеемся, что полученный в Корее опыт пригодится для подготовки и проведения детских соревнований на домашних горнолыжных комплексах», — рассказал председатель Федерации ветеранов и любителей горнолыжного спорта в Новосибирской области Владислав Иванов. 


Подготовка олимпийской трассы
Подготовка олимпийской трассы


Владислав Иванов известен новосибирцам как идеолог проекта «Спорту место». Вместе с фотографом Антоном Уницыным они сделали передвижную фотовыставку, посвященную проблемам горнолыжного спорта и адаптационного спорта для детей-инвалидов.

Анна Наумцева
Фото предоставлены Владиславом Ивановым

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