«Тойота» влетела в павильон метро на станции «Октябрьская»

Сегодня ночью, 18 февраля, серебристая «Тойота» столкнулась с «Ниссаном», а потом врезалась в павильон метро на станции «Октябрьская» в Новосибирске.







ДТП произошло около 0:30 на ул. Кирова. «В павильоне было выбито несколько стекол. Водитель "Тойоты" не справился с управлением, вроде никто не пострадал», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец случившегося.











Другой свидетель происшествия уточнил, что «Тойота» разворачивалась от станции метро, когда ее протаранил «Ниссан». В результате «Тойоту» отбросило в павильон метро.

