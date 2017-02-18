«Тойота» влетела в павильон метро на станции «Октябрьская»

«Тойота» влетела в павильон метро на станции «Октябрьская» (видео)

Сегодня ночью, 18 февраля, серебристая «Тойота» столкнулась с «Ниссаном», а потом врезалась в павильон метро на станции «Октябрьская» в Новосибирске.


ДТП произошло около 0:30 на ул. Кирова. «В павильоне было выбито несколько стекол. Водитель "Тойоты" не справился с управлением, вроде никто не пострадал», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец случившегося.



Другой свидетель происшествия уточнил, что «Тойота» разворачивалась от станции метро, когда ее протаранил «Ниссан». В результате «Тойоту» отбросило в павильон метро.

Анна Наумцева
Видео читателя НГС, youtube.com, канал Марк Волков

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