Катавшийся на «ватрушке» молодой парень погиб под колесами грузовика

Вчера, 17 февраля, поздно вечером под Новосибирском 22-летний парень, катавшийся на надувном прицепе к автомобилю, вылетел на встречную полосу и погиб под колесами грузовика.







ДТП произошло в 22:50, в поселке Садовый, неподалеку от микрорайона «Родники». «Как установили сотрудники полиции, 24-летний водитель ВАЗ-21099 катал на "ватрушке" гостя из Венгеровского района. На ул. Березовой буксируемый на гибкой сцепке надувной "прицеп" выехал на полосу встречного движения, и его пассажир попал под колеса грузового "Хово". От полученных травм 22-летний молодой человек скончался на месте», — сообщили в пресс-службе полиции.



Сейчас идет доследственная проверка. Уже удалось выяснить, что водитель «Лады» был пьян, отметили в полиции.







Это не первый случай, когда экстремальные развлечения новосибирцев на «ватрушках» заканчиваются печально. В Новосибирске 19-летний водитель в сентябре прошлого года получил реальный срок за смерть приятеля, который ударился о дерево во время катания на прицепленной к машине «ватрушке».