В НОВАТе показали пострадавшую от цензуры оперу-триллер

Вчера, 17 февраля, в Новосибирском оперном театре (НОВАТ) прошла премьера оперы «Бал-маскарад» на музыку Джузеппе Верди в постановке режиссера Вячеслава Стародубцева.







«Так случилось, что новосибирская премьера, правда, спустя 158 лет, совпала с датой первой постановки оперы в Риме, в театре “Аполло”. Одни критики называют “Бал-маскарад” самой опереточной из опер, другие считают самой мелодраматичной из мелодрам», — рассказали в пресс-службе новосибирского театра.

Публикация от НОВАТ (@novat_nsk) Фев 13 2017 в 3:51 PST

Сюжет оперы основан на реальных событиях — убийстве короля Швеции Густава III. Но либретто пришлось сильно изменить по требованию цензуры.

Публикация от НОВАТ (@novat_nsk) Фев 17 2017 в 7:46 PST

В спектакле Вячеслава Стародубцева представлен собирательный образ императора-просветителя, который гибнет от рук своих же сподвижников. Сам Стародубцев позиционирует «Бал-маскарад» как оперу-триллер. Кстати, это не первая работа режиссера в НОВАТе. До этого он поставил fashion-оперу «Аида».







Ведущие партии в опере исполняют: Сергей Кузьмин, Владимир Кучин, Михаил Агафонов, Иван Гынгазов, Ольга Колобова, Ирина Чурилова, Павел Янковский и др.

Публикация от НОВАТ (@novat_nsk) Янв 28 2017 в 12:22 PST

Следующий показ «Бала-маскарада» намечен на сегодня, 18 февраля. Билетов в продаже нет, но можно сходить на эту оперу 19 февраля. Цена билетов варьируется от 400 руб. до 3 тыс. руб.

