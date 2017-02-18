Новосибирский врач пообещал помочь пациентам с самой смертельной болезнью

Новосибирский врач пообещал помочь пациентам с самой смертельной болезнью

В феврале ведущий кардиохирург клиники Мешалкина Дмитрий Астапов стал главным внештатным специалистом Новосибирской области по сердечно-сосудистой хирургии — он рассказал о своих планах на новом посту.


По информации пресс-службы Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина, Дмитрий Астапов придумает стратегию развития сердечно-сосудистой хирургии, будет изучать основные показатели больниц и поликлиник по своему профилю, а также планирует разработать тактику, которая улучшит качество медицинской помощи таким пациентам. Главных внештатных специалистов НСО назначает региональный минздрав «на добровольных началах», они выполняют такую работу бесплатно.


«Моя основная задача на новой должности — наладить взаимодействие медицинских учреждений различных административных уровней. Необходимо развивать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. А если предотвратить болезнь не удалось, то добиться того, чтобы пациент от первичной диагностики до окончания реабилитационного периода после кардиохирургического вмешательства проходил все этапы лечения без задержки», — считает Дмитрий Астапов.


По его мнению, новосибирские врачи должны постоянно обучаться, поэтому он в качестве главного специалиста будет работать со специалистами поликлиник и больниц. Кроме того, он намерен рассказывать новосибирцам о «важности профилактики и своевременной диагностики заболеваний системы кровообращения».


В 2016 году минздрав заявил, что врачам удалось снизить смертности от болезней системы кровообращения, хотя они все еще считаются самой частой причиной смертности в НСО.

 

Ранее Дмитрий Астапов дал подробное интервью НГС.НОВОСТИ, в котором объяснил, кто особенно рискует получить сердечно-сосудистую болезнь и как попытаться себя обезопасить.

Мария Морсина
Фото instagram.com/meshalkinclinic

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