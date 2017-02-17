В Новосибирске появилось первое легальное коллекторское агентство

В пятницу, 17 января, судебные приставы внесли первое в Новосибирске коллекторское агенство в специальный госреестр юрлиц, которым можно заниматься возвратом долгов.





Им стало агентство «Форвард».





Напомним, с 1 января 2017 года взыскивать долги с россиян могут только организации с таким свидетельством.





Согласно вступившему в силу 1 января 230-ФЗ, теперь коллекторам запрещено звонить должникам чаще двух раз в неделю, и не должны тревожить людей с 22 до 8 часов в будни, а в выходные и нерабочие праздничные дни они не должны звонить с 20 до 9 часов. Также коллекторы теперь обязаны при каждом звонке или визите называть свои фамилию, имя, отчество и название организации, которую они представляют.





Ранее НГС.НОВОСТИ подробно рассказали о том, что теперь можно делать коллекторам и на что имеют право должники.