Вице-премьеру России показали самые дорогие больницы Новосибирска

Сегодня в Новосибирске с рабочим визитом находится заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец, курирующая медицину и социальное развитие, — власти НСО решили показать ей центр нейрохирургии и новую клинику «Авиценны».


Вице-премьеру России показали самые дорогие больницы Новосибирска (фото)


17 февраля Ольга Голодец посетила федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске, а затем отправилась в новый госпиталь «Авиценны» на ул. Коммунистической. В нейрохирургический центр Ольга Голодец уже приезжала в 2014 году. Сам центр заработал в 2012 году — инвестиции в него составили почти 4 млрд руб. из областного и федерального бюджетов. 


Госпиталь «Авиценны» официально открылся сегодня — и теперь это самая дорогая частная больница Новосибирска. Стационар с операционными, лучевой диагностикой и мощным рентгеном обошелся владельцам ГК «Мать и дитя» в 1,3 млрд руб.


«Мне кажется, здесь двух мнений быть не может — совершенно потрясающее учреждение, новые технологии в каждом направлении медицинской деятельности, закуплено и поставлено и уже работает самое лучшее оборудование, профессионалы готовы к работе. И мы понимаем, что в этом учреждении мы получили еще один локомотив российского здравоохранения», — высказалась Ольга Голодец после экскурсии по госпиталю. На ней вице-премьер побывала вместе с губернатором Владимиром Городецким, сибирским полпредом Сергеем Меняйло и мэром Анатолием Локтем.


Вице-премьеру России показали самые дорогие больницы Новосибирска (фото)


Сергей Меняйло отметил, что «этот центр рассчитан на все социальные слои», говоря о системе ОМС. По мнению властей, новый госпиталь будет развивать медицинский туризм в Новосибирске — и в город потянутся пациенты со всей Сибири.


На вопрос журналистов о финансировании перинатального центра Ольга Голодец ответила лаконично: «Сегодня будем обсуждать это на совещании». По информации пресс-службы правительства НСО, вице-премьер «поддержала необходимость завершения строительства новосибирского перинатального центра, отметив, что возможные пути реализации проекта будут предметно обсуждаться». Летом 2016 года Владимир Городецкий уже рассказал Владимиру Путину и Минздраву России о необходимости достройки перинатального центра.

Мария Морсина
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