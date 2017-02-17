Зоопарк заказал синюю ушастую птицу и пушистого родственника верблюда

Новосибирский зоопарк заказал в свою коллекцию синего ушастого фазана, белоголового орлана и альпаку.







В документах закупки, которую зоопарк разместил 13 февраля, отмечается, что все животные должны приехать из других зоопарков России.







«Начальная (максимальная) цена контракта: 225 500 руб.», — отмечается в извещении.







Животные должны быть не старше 2016 года, не иметь внешних физических недостатков и быть клинически здоровыми. Отдельно отмечается, что орлан «должен быть внесен в Племенную книгу по данному виду».







Конкурс завершится 21 февраля, животные должны будут приехать в Новосибирск до 1 мая 2017 года.







Фазан синий ушастый (лат. Crossoptilon auritum) — птица семейства фазановых. Он распространен в горных лесах центральной части Китая, в длину достигает 96 см и больше. Оперение у этого фазана серо-голубое, венок на голове темно-фиолетовый, клюв и длинные шейные перья белого цвета.









Альпака (Lama pocos) — парнокопытное животное из семейства верблюдовых.











Белоголовый орлан (лат. Haliaeetus leucocephalus) — хищная птица из семейства ястребиных, обитает в Северной Америке. В 1782 году орлан был официально признан национальной птицей США. Общая длина достигает 70–120 см, размах крыльев 180–230 см, масса 3–6,3 кг. Самки примерно на четверть массивнее самцов.











В конце декабря новосибирский зоопарк купил у своих московских коллег шесть новых животных — барана Марко Поло, карликовую мару, сибирского горного козла, двух казарок и коврового питона.