Зоопарк заказал синюю ушастую птицу и пушистого родственника верблюда

Новосибирский зоопарк заказал в свою коллекцию синего ушастого фазана, белоголового орлана и альпаку.


В документах закупки, которую зоопарк разместил 13 февраля, отмечается, что все животные должны приехать из других зоопарков России.


«Начальная (максимальная) цена контракта: 225 500 руб.», — отмечается в извещении.


Животные должны быть не старше 2016 года, не иметь внешних физических недостатков и быть клинически здоровыми. Отдельно отмечается, что орлан «должен быть внесен в Племенную книгу по данному виду».


Конкурс завершится 21 февраля, животные должны будут приехать в Новосибирск до 1 мая 2017 года.


Фазан синий ушастый (лат. Crossoptilon auritum) — птица семейства фазановых. Он распространен в горных лесах центральной части Китая, в длину достигает 96 см и больше. Оперение у этого фазана серо-голубое, венок на голове темно-фиолетовый, клюв и длинные шейные перья белого цвета.


Зоопарк заказал синюю ушастую птицу и пушистого родственника верблюда (фото)


 Альпака (Lama pocos) — парнокопытное животное из семейства верблюдовых.


Зоопарк заказал синюю ушастую птицу и пушистого родственника верблюда (фото)


Белоголовый орлан (лат. Haliaeetus leucocephalus) — хищная птица из семейства ястребиных, обитает в Северной Америке. В 1782 году орлан был официально признан национальной птицей США. Общая длина достигает 70–120 см, размах крыльев 180–230 см, масса 3–6,3 кг. Самки примерно на четверть массивнее самцов.


Зоопарк заказал синюю ушастую птицу и пушистого родственника верблюда (фото)


В конце декабря новосибирский зоопарк купил у своих московских коллег шесть новых животных — барана Марко Поло, карликовую мару, сибирского горного козла, двух казарок и коврового питона.

Елена Громкова
Фото Artfoliophoto (Essentials/iStock) (1), zhudifeng (Essentials/iStock) (2), photosvit (Essentials/iStock) (3)

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