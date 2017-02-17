Свадебный лимузин с 20 пассажирами врезался в «Тойоту» у ГПНТБ

Сегодня, 17 февраля, лимузин Hammer, украшенный к свадьбе, врезался в припаркованную иномарку рядом с ГПНТБ в Новосибирске.





Лимузин поворачивал с ул. Кирова на проезд в сторону ул. Толстого около 16:00. «В момент поворота лимузина припаркованная "Тойота Королла" начала движение. Водитель, заметив, что лимузин еще не закончил маневр, остановился, и получилось, что подлез под заднюю ось лимузина», — сообщили представители мобильного приложения «Автоспас», чей аварком оформлял ДТП.











По данным аваркома, в лимузине было около 20 пассажиров. Всех их высадили и заставили ждать ГИБДД.





Машины с женихами и невестами довольно редко попадают в ДТП, но, например, в 2014 году НГС.НОВОСТИ писали о том, что одно из авто в свадебном кортеже столкнулось с пятью другими автомобилями.





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