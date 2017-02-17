Свадебный лимузин с 20 пассажирами врезался в «Тойоту» у ГПНТБ

Свадебный лимузин с 20 пассажирами врезался в «Тойоту» у ГПНТБ (фото)

Сегодня, 17 февраля, лимузин Hammer, украшенный к свадьбе, врезался в припаркованную иномарку рядом с ГПНТБ в Новосибирске.


Лимузин поворачивал с ул. Кирова на проезд в сторону ул. Толстого около 16:00. «В момент поворота лимузина припаркованная "Тойота Королла" начала движение. Водитель, заметив, что лимузин еще не закончил маневр, остановился, и получилось, что подлез под заднюю ось лимузина», — сообщили представители мобильного приложения «Автоспас», чей аварком оформлял ДТП.


Свадебный лимузин с 20 пассажирами врезался в «Тойоту» у ГПНТБ (фото)


По данным аваркома, в лимузине было около 20 пассажиров. Всех их высадили и заставили ждать ГИБДД.


Машины с женихами и невестами довольно редко попадают в ДТП, но, например, в 2014 году НГС.НОВОСТИ писали о том, что одно из авто в свадебном кортеже столкнулось с пятью другими автомобилями.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

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