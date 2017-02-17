Очевидцы вручную поставили на колеса перевернувшийся на крышу внедорожник

Очевидцы вручную поставили на колеса перевернувшийся на крышу внедорожник (видео)

Женщина-водитель не справилась с управлением и перевернула иномарку посреди ул. Промышленной в Новосибирске — на помощь пришли случайные свидетели.


Светлая Suzuki Grand Vitara легла колесами кверху рядом с домом № 31 примерно полчаса назад. «За рулем была женщина лет 35, она отделалась легким испугом. Хотя мимо проезжала "скорая" и предлагала свою помощь», — рассказала очевидец Анастасия Головина, которая предоставила в редакцию НГС.НОВОСТИ видео случившегося.



По словам девушки, перевернуть автомобиль помогли случайные свидетели и экипаж ДПС, который опять же ехал мимо.


Это не единственный случай, когда отзывчивость очевидцев оказывается кстати — например, сегодня НГС.НОВОСТИ писали о счастливом возвращении кошелька девушке, которая потеряла его в маршрутке.  


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Анна Наумцева
Видео Евгения и Анастасии Головиных, youtube.com, канал Yulia Shipitsina

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