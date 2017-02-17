Снегопад парализовал движение в центре Новосибирска

Снегопад парализовал движение в центре Новосибирска (схема)

Начавшийся утром снегопад парализовал движение в Новосибирске — число аварий подскочило в 1,5 раза.


На онлайн-карте сервиса Яндекс.Пробки, по данным на 16:30, отмечено около 20 аварий. Общая дорожная ситуация оценивается в 7 баллов.


Снегопад парализовал движение в центре Новосибирска (схема)


Как отметили специалисты мобильного приложения «Автоспас», сегодня аваркомов вызывают в 1,5 раза чаще. 


Сильнее всего в городе, по данным на 16:30, загружен Димитровский мост в сторону левого берега. 5-километровый затор начинается у школы № 1 на ул. Владимировской и заканчивается только у пл. Труда.


Неожиданно плотное движение наблюдается на Бердском шоссе. «Загруженность магистрали в Академгородок — 4 балла, что на 3 балла выше обычного, сообщил сервис Яндекс.Пробки.


На правом берегу сильно осложнено движение на ул. Большевистская, на Красном проспекте, на ул. Фабричной у парка «Городское начало». 


На ул. Кирова движение парализовано от ул. Гурьевской до станции метро «Октябрьская». Около 14:00 здесь с двумя автомобилями столкнулся УАЗ Почты России. Авария произошла на перекрестке ул. Кирова и Воскова.


Снегопад парализовал движение в центре Новосибирска (схема)


«Nissan X-Trail поворачивал с Кирова по главной дороге на Воскова в сторону ул. Ленинградская. Навстречу "Ниссану" двигались Datsun и "уазик" Почты России. Datsun остановился, чтобы пропустить Nissan, а водитель "уазика" потерял управление, его занесло — сначала он ударил по касательной Datsun в левое переднее крыло, а потом врезался в "Ниссан". От удара Nissan отбросило метров на 30 в сторону ул. Ленинградская», — описали аварию в «Автоспасе». 


На перекрестке ул. Гоголя и  Селезнева и вовсе днем произошел обрыв троллейбусных проводов. 


Снегопад парализовал движение в центре Новосибирска (схема)


Утром синоптики сообщили, что сейчас Новосибирская область находится в зоне циклона, поэтому снегопады будут идти до ночи с 17 на 18 февраля. Днем 18 февраля температура опустится до –17 градусов, а в ночь на 19 февраля, когда также не будет осадков, ожидается усиление морозов до –25, местами до –30 градусов. 

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова (1), принтскрин yandex.ru/maps/ (2), vk.com/avtospas54rus (3, 4)

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