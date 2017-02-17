Ученый из Новосибирска заявил об угрозе верблюжьего гриппа

Ученый из Новосибирска заявил об угрозе верблюжьего гриппа

Ученый Сергей Нетесов сообщил на пресс-конференции, что в 2017 году мир может поразить новый вирус — верблюжий респираторный синдром, однако Новосибирской области бояться его не стоит.


«Есть ближневосточный респираторный синдром, его носителями в природе являются верблюды. Изредка его получает человек. Если у этого человека есть какие-то недостатки в иммунитете, то у него развивается эта болезнь, и он может передать ее другим людям. Передача другим людям происходит очень активно, это показала вспышка в Южной Корее.


Туда заехал один тяжело больной, и от него заразилось 170 человек, 20 % потом умерло»,


 — рассказал на пресс-конференции доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов. На мероприятии от рассказывал в том числе и о новых опасных вирусах 2017 года.


Однако новосибирцам бояться верблюжьей инфекции не стоит, уверен ученый. По его мнению, в сравнении с обычным гриппом, опасность от этого вируса ничтожна.


«У нас верблюд только в зоопарке, а там он уже отболел свое много лет назад. Поэтому вряд ли у нас появится эта инфекция», — подчеркнул ученый. Он отметил, что в России хорошо налажена диагностика в пограничных городах:


«Если вы летали из стран, в которых есть какие-то вспышки, вы видели, что по салону ходит человек в халате и проверяет температуру у всех экспресс-термометром. Поэтому тут мы довольно прилично защищены».


Вылетающего из Саудовской Аравии новосибирца с высокой температурой могут отправить в инфекционную больницу, уверен ученый, в особенности, если у него был контакт с верблюдом.


«Такое у нас действительно происходило», — сообщил Нетесов. Тем не менее 99 % всех угроз предыдущего года были связаны с уже известными вирусами, а не с чем-то экзотическим, подчеркивает ученый.


В 2016 году пик заболеваемости гриппом во всем мире был в 1,5 раза ниже, чем в предыдущем году, во многом такое снижение связано с правильным подбором вакцин, уверен вирусолог. Новосибирская область, по его словам, принципиально никак не выделялась на фоне остальных регионов.


Однако другие вирусы поражают регион довольно активно. Доля ВИЧ-инфицированных перешагнула в Новосибирской области 1 %, что говорит об эпидемии этого заболевания. Сегодня ВИЧ передается в основном половым путем и инфекция уже не связана только с маргинальным образом жизни, отметил Нетесов.

Наталья Гредина
Фото pixabay.com

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