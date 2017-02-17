В новом ТЦ «Эдем» в Академгородке заработал кинотеатр

В новом ТЦ «Эдем» в Академгородке заработал кинотеатр (фото)

Сеть кинотеатров «Киномир» заявила об открытии кинотеатра в ТРК «Эдем» на ул. Кутателадзе, 4 в Новосибирске.


Кинотеатр начал работу вчера, 16 февраля, сообщили сегодня представители сети и добавили, что это первый их мультиплекс за пределами Алтайского края. 


«"Киномир-Эдем" — это 7 кинозалов на 802 места с возможностью показывать фильмы в 2D и 3D в специальных "легких" очках, VIP-зал с удобными кожаными диванами, а также зал, оборудованный звуковой системой Dolby Atmos, создающей настоящую объемную акустическую 3D-картину», — сообщили представители «Киномира».


В новом ТЦ «Эдем» в Академгородке заработал кинотеатр (фото)


Также в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии интерьеров кинотеатра. На сайте kino-mir.ru можно забронировать билеты на сегодняшние сеансы. Их цена варьируется в пределах 250–280 руб. Среди фильмов, которые можно посмотреть в новом мультиплексе, — «Красная черепаха», «На 50 оттенков темнее», «Великая стена», «Гуляй, Вася!», «Лего.Бэтмен».


В новом ТЦ «Эдем» в Академгородке заработал кинотеатр (фото)


Официально ТЦ «Эдем» откроется завтра в 11:00.

Анна Наумцева
Фото vk.com/kinomiraltay

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