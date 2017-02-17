Мэр поддержал подорожание проезда в метро ради стройки новых станций

Мэр поддержал подорожание проезда в метро ради стройки новых станций

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предложение повысить плату за проезд в метро, чтобы на эти деньги построить новые станции.


Анатолий Локоть подтвердил, что специалисты обсуждают вопрос о введении «инвестиционного тарифа».


«Сегодня такие рекомендации существуют: заложить в оплату проезда на метро инвестиционную составляющую. Мы затянули со строительством новых станций, в городе не закончено строительство ветки метрополитена. Все четче мы понимаем, что рассчитывать в ближайшем будущем нужно только на свои силы либо на частные инвестиции», — заявил мэр сегодня, 17 февраля, в ДК железнодорожников, где проходило городское собрание общественности по подведению итогов социально-экономического развития города в 2016 году.


Напомним, предложение о строительстве новых станций метро на деньги самих горожан прозвучало 16 февраля на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь». Такой вариант озвучила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.


«Но тогда мы все с вами, жители Новосибирска, должны обсудить и сказать: да, мы готовы платить два или три рубля в тарифе, но мы знаем, что у нас в таком-то году будет такая станция, в другом — такая», — заявила глава минэкономразвития.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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