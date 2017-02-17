Самой красивой мамой Новосибирска стала 29-летняя владелица салонов красоты

Самой красивой мамой Новосибирска, победившей в конкурсе красоты «Миссис Новосибирск International», стала 29-летняя Анна Шпикельман.







Анна Шпикельман





«Она развивает свою сеть салонов красоты, сеть называется — 911. У Анны годовалый сын», — пояснила организатор конкурса «Миссис Новосибирск International» Наталья Карелина, добавив, что условием конкурса является наличие у участницы детей.







Конкурс красоты проходил в Новосибирске в течение трех недель в несколько этапов. Изначально на него было подано около 50 заявок. В последний этап отобрали 21 участницу в возрасте от 19 до 46 лет. В течение месяца новосибирские мамы демонстрировали танцевальное, вокальное, кулинарное мастерство. В финале, который состоялся вчера в КТЗ «Евразия», конкурсантки показывали творческие номера, дефилировали в национальных и вечерних платьях, отвечали на интеллектуальные вопросы.











Анна Шпикельман получила в качестве подарка, помимо короны, кольцо с большим рубином и бриллиантами, различные сертификаты от партнеров конкурса и бесплатное право участвовать во всероссийском конкурсе «Миссис Россия. Мира», где отберут участницу уже для всемирного конкурса. Участие в «Миссис Россия. Мира» стоит порядка 50 тыс. руб.







Ольга Быкова





Еще одна мама — Ольга Быкова, имеющая двух сыновей, занимается производством собственной линии одежды — шапки, шарфы, кофты, аксессуары. Вчера на конкурсе она завоевала титул «Миссис Хрустальная корона Новосибирска». Помимо различных подарков и сертификатов, Ольга получила право участвовать в конкурсе «Миссис Россия-Европа-Вселенная». Правда, это участие Ольге надо будет оплатить самой — 45 тыс. руб. Первая семерка лучших конкурсанток «Миссис Новосибирск International» получили возможность участвовать во всевозможных региональных этапах этого конкурса.











Свою красавицу на конкурсе красоты выбрали и в новосибирской полиции. Ею стала 24-летняя следователь полиции Советского района лейтенант Екатерина Кулаго.