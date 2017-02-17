Стрелявший в женщину на Богдашке мужчина заявил, что не будет мстить свидетелям

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в жестоком убийстве на ул. Богдана Хмельницкого





Ближайшие два месяца 51-летний новосибирец проведет под стражей. Калининский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 51-летнего С.А. Романова, который в среду расстрелял в упор свою бывшую подругу во дворе дома на ул. Богдана Хмельницкого. От полученных ран 39-летняя женщина умерла по дороге в больницу.





«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2017 года», — заявила судья.



Подозреваемый заявил судье, что не согласен с мерой пресечения, так как имеет проблемы со здоровьем и не собирается никому из свидетелей мстить.





Адвокат мужчины просил судью отправить его подзащитного под домашний арест, аргументируя это тем, что Романов в молодости пережил клиническую смерть, а также занимался общественно полезным трудом, и замечаний со стороны соседей не имел.



Следователи считают, что мотивом убийства послужила ревность, так как между мужчиной и убитой был двухлетний роман.





Напомним, что преступление произошло утром 15 февраля во дворе дома по ул. Богдана Хмельницкого, 63. Стрельба попала в поле зрения камер наблюдения, и видео быстро облетело соцсети. Полицейские поймали подозреваемого в одной из квартир поблизости.