Стрелявший в женщину на Богдашке мужчина заявил, что не будет мстить свидетелям

Стрелявший в женщину на Богдашке мужчина заявил, что не будет мстить свидетелям

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в жестоком убийстве на ул. Богдана Хмельницкого


Ближайшие два месяца 51-летний новосибирец проведет под стражей. Калининский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 51-летнего С.А. Романова, который в среду расстрелял в упор свою бывшую подругу во дворе дома на ул. Богдана Хмельницкого. От полученных ран 39-летняя женщина умерла по дороге в больницу.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2017 года», — заявила судья. 


Подозреваемый заявил судье, что не согласен с мерой пресечения, так как имеет проблемы со здоровьем и не собирается никому из свидетелей мстить. 


Адвокат мужчины просил судью отправить его подзащитного под домашний арест, аргументируя это тем, что Романов в молодости пережил клиническую смерть, а также занимался общественно полезным трудом, и замечаний со стороны соседей не имел.

 
Следователи считают, что мотивом убийства послужила ревность, так как между мужчиной и убитой был двухлетний роман.


Напомним, что преступление произошло утром 15 февраля во дворе дома по ул. Богдана Хмельницкого, 63. Стрельба попала в поле зрения камер наблюдения, и видео быстро облетело соцсети. Полицейские поймали подозреваемого в одной из квартир поблизости.

Тимур Брук
Скриншот видео youtube.com, канал 8 канал.Новосибирск

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