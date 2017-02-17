Новосибирцы потянулись в секс-шопы за шариками из «50 оттенков серого»

Продавцы эротических товаров в Новосибирске обнаружили рост спроса на те «игрушки», которые использовали герои недавно вышедшего на экраны блокбастера «На 50 оттенков темнее».







В частности, новосибирцев начали больше интересовать интимные тренажеры для женщин — шарики. «Раньше плетки покупали, наручники. А в последнюю неделю заметно вырос спрос на вагинальные шарики. Приходят человек по 8 каждый день — интересуются, что это такое, есть ли это у нас», — рассказала директор сети секс-шопов «Дон Жуан» Анастасия Носкова.







В сети секс-шопов «Казанова» отметили, что устойчивый спрос на интимные тренажеры и без того есть в последние год-полтора, а показ эротического блокбастера по роману Эл Джеймс его только усилил. «Шарики становятся все более разнообразными. Нефритовые очень популярны», — говорят в «Казанове».







Ценовой диапазон на шарики варьируется от 500 руб. до 2,5 тыс. руб., сообщили продавцы интимных товаров.







Премьера второй части эротического блокбастера «50 оттенков серого», которая теперь называется «На 50 оттенков темнее», с аншлагом прошла в Новосибирске 9 февраля. В одном из эпизодов этого фильма главный герой предлагает своей возлюбленной воспользоваться шариками, чтобы разнообразить их сексуальную жизнь.

