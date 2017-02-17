Устроивший стрельбу в Первомайском сквере мужчина попался полиции спустя 12 лет

Новосибирские следователи и полицейские задержали 39-летнего мужчину, который 12 лет назад устроил стрельбу по компании в Первомайском сквере и убил одного из своих оппонентов.





«Свой поступок следователю мужчина объяснил тем, что таким образом заступился за свою девушку, которой компания молодых людей, отдыхавших в кафе за соседним столиком, стала оказывать непристойные знаки внимания», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 14 апреля 2005 года около 4 часов утра возле кафе-бара «Аквариум» в Первомайском сквере. По версии следствия, 27-летний мужчина поссорился с компанией из 5 человек и начал стрелять им по ногам из карабина «Сайга-410». После этого он принялся бить одного из оппонентов по голове. Каким именно предметом он бил мужчину, следователи не установили, но от этих травм пострадавший умер на месте.







Сам стрелок с места преступления сбежал. Его объявили в розыск и заочно предъявили ему обвинение в убийстве и покушении на убийство.







Поймать обвиняемого мужчину правоохранители не могли почти 12 лет, из-за этого расследование уголовного дела приостановилось. А 10 февраля 2017 года следователи получили информацию о том, что стрелок живет в Краснодаре по поддельному паспорту.







«Обвиняемого <…> этапировали в город Новосибирск и доставили в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области», — рассказали в Следственном комитете.







В ведомстве отметили, что во время допроса свою вину мужчина не отрицал, но при этом пояснил, что не хотел никого убивать. Сейчас обвиняемый находится под арестом.





Попытки заступиться за своих избранниц нередко заканчиваются для новосибирцев трагически. Например, ранее НГС.НОВОСТИ писали о 54-летнем мужчине из Новосибирской области, который попытался защитить супругу от агрессивного племянника и сам погиб от ножевых ран.

