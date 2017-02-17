Буйный мужчина изрезал себе живот ножом

Буйный мужчина изрезал себе живот ножом

Днем 16 февраля в Новосибирске 27-летний мужчина ранил себя ножом в живот.


Инцидент произошел на ул. Полевой около 15 часов.


«Нанес себе колото-резаные раны в область живота», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Сейчас полицейские проводят проверку.


На место происшествия выезжали спасатели МАСС.


«Спасатели совместно с сотрудниками МВД удерживали буйного мужчину до прибытия спецбригады медиков», — сообщают они.


В прошлый раз НГС.НОВОСТИ писали о том, как женщина поранила себя после ссоры.

Елена Громкова
Фото tombaky (Essentials/iStock)

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