Честная пассажирка маршрутки нашла кошелек и разыскала его владелицу

Жительница Новосибирска разыскала девушку, выронившую кошелек в маршрутке, и шла за ней вплоть до перрона метро.





Кошелек остался в маршрутке № 5, на которой Анна Мелещенко ехала с микрорайона ОбьГЭС на станцию «Площадь Маркса». Анна рассказала НГС.НОВОСТИ, что, по всей видимости, выронила его, когда не глядя положила на колени. По ее словам, пропажу она заметила, только когда решила купить жетон в метро.





«В кармане 10 руб. одной монетой. Даже на жетон метро не хватит. Стою в ступоре, перевариваю ситуацию. Расстроилась не передать словами!





Потому как у меня в кошельке не только деньги, банковские и все возможные карты, но и пропуск на работу. Набралась смелости и попросила у женщины в киоске с очками недостающие 10 руб. на жетон. Не отказала!» — описала девушка ситуацию.







Однако, когда девушка опустила жетон в турникет, она не смогла пройти — случился сбой, и он перед ней закрылся. «Женщина-контролер предположила, что я кинула не жетон, а какую-то другую монету. Это могло, конечно, быть, будь у меня в кармане другие монеты», — заметила Анна.







Тем не менее контролер ее пропустила, но из-за этой заминки девушка опоздала на отходящий поезд. В итоге заминка помогла ей вернуть кошелек.







«Стою, жду поезд. Пытаюсь блокировать карты. И тут меня по плечу женщина хлопает со словами:





"Девушка, вы в маршрутке ничего не теряли?" — "Теряяла!!! Кошелек!" — отвечаю ей. Она протянула мою пропажу со словами "еле догнала вас".





Видимо, все обстоятельства какой -то силой тормозили меня от посадки в поезд, для того чтоб я убедилась — добро есть!!!» — написала Анна.





Девушка узнала, что женщину, вернувшую кошелек, зовут Татьяна. «Я ее благодарила, видно было, как она сильно стеснялась. Я предлагала ей вознаграждение — очень корректно — "на шоколадку, может быть, вам или вашим ребятишкам". Она отказалась. Потом когда мы сели в метро — мы рядом сели — я не могла молчать, потому что меня переполняли эмоции, потому что я только что чуть не плакала от расстройства. Я с ней разговорилась, познакомилась. Говорю: "Можно я с вами сфотографируюсь, я в группе выложу благодарность большую"», — заключила Анна. После фото появилось в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте».





Новосибирцы склонны помогать тем, кто оказался в беде. Например, в конце ноября под Новосибирском в кювет слетел автомобиль Hyundai Solaris — девушке-водителю помогли проезжавшие мимо очевидцы.