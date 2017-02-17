Жительница Новосибирска 5 лет пытается выгнать из своей квартиры цыган

Жительница Новосибирска 5 лет пытается выгнать из своей квартиры цыган

Цыгане оккупировали квартиру жительницы Новосибирска — они не съезжают уже пять лет, а за коммуналку вынуждена платить собственница.


Октябрьский районный суд 16 февраля начал рассматривать иск жительницы Новосибирска, которая попросила выселить из ее квартиры в Октябрьском районе семью цыган.


НГС.НОВОСТИ узнали подробности у пострадавшей. Как пояснила девушка Анна П., ее отец жил в двухкомнатной квартире на ул. Стофато и нигде не работал. В 2013 году он пустил в квартиру пожить семью цыган — женщину с несколькими детьми, ее мужа и других родственников — всего примерно семь человек.


«Рассчитывал, что будут платить за квартиру, кормить его», — говорит Анна.


При этом мужчине принадлежала только ½ доли квартиры, другая была оформлена на дочь. Он не посоветовался с ней при принятии такого решения.


По словам собеседницы, семья цыган обещает съехать с квартиры уже пятый год, однако никаких подвижек незаметно. Каждый раз цыгане обещают покинуть квартиру в мае.


В итоге мужчина сам выехал из квартиры к женщине и подарил свою долю дочери, а решать вопрос с жильем дочки не собирается.


Анна узнала, что за пять лет цыгане накопили несколько десятков тысяч рублей долга за ЖКХ. Сейчас девушка выплатила уже больше 100 тыс. руб. и должна еще несколько десятков.


В квартиру цыгане хозяйку не пускают — Анна была только на пороге жилья, когда там жил ее отец. Он поддерживал порядок в квартире, но теперь она «превратилась в сарай». В квартире обвалилась одна из стен и в ней, «мягко говоря, очень грязно», много тараканов, сетует девушка. 


Сама цыганка, которую зовут Альбина, помогать выплачивать долг не собирается — по телефону она заявила, что может дать только 3 тыс. руб. Застать ее дома не получается — она все время «на заработках», а по квартире бегают грязные дети, продолжает рассказывать женщина.


Отчаявшаяся выгнать из собственного жилья цыган Анна со своей матерью обращалась в полицию, но там ей посоветовали подать иск о выселении в суд.


Судья Наталья Заботина назначила следующее заседание суда на 21 февраля. На него должны прийти соседи, которые бы подтвердили, что семья цыган живет в квартире незаконно уже несколько лет.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался связаться с Альбиной, однако трубку взял ее супруг. Он рассказал, что в квартире живет три года, у его жены четверо маленьких детей (самой младшей — 2 года) и по статусу она «мать-одиночка».


«Была большая задолженность за коммуналку у хозяина, мы заселились к нему. Спросили "Насколько?". Он ответил "Живите, живите, живите". Мы подключили свет, заплатили за воду. Не работал ни унитаз, ни ванная — все сделали для себя. Жить негде. Работаем помаленьку», — сказал Владимир. И обратился с просьбой посодействовать его семье в жилье: «Если бы вы помогли нам — до мая пожить, а там мы бы съехали».


На вопрос откуда он родом, мужчина заметил, что родился в Новосибирской области: «нашенские мы».


Цыганам свойственно вести кочевой образ жизни. Прошлым летом НГС.НОВОСТИ заметили их рядом с железнодорожной платформой вокзала Новосибирск-Главный. Под основанием моста у информационно-вычислительного центра РЖД лежали  тюки с вещами, коробки, ковры и тележки. Через некоторое время цыгане уехали оттуда.

Ольга Власова
Фото Алексея Даничева (РИА Новости)

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