Новосибирский бренд получил награду от Зайцева и Юдашкина

Новосибирский бренд получил награду от Зайцева и Юдашкина (фото)

Новосибирские производители одежды под брендом «Лелея» стали лауреатами премии «Золотое веретено» в номинации «Российская марка» — награждение пройдет 20 февраля в Москве.


Организаторы конкурса связались с новосибирской компанией в мае 2016 года и попросили подготовить презентацию. «В Новосибирске легкая промышленность представлена неплохо, но в масштабах страны компаний, которые представляют интерес, не так уж много. Вероятно, организаторы связываются со всеми, кто им потенциально интересен», — прокомментировал директор ООО «Лелея» Борис Захаров.


Новосибирский бренд получил награду от Зайцева и Юдашкина (фото)


После того как оргкомитет рассмотрел презентацию, компания приняла участие в показе в Доме моды Славы Зайцева. «Потом сообщили, что мы стали победителями в одной из трех номинаций, на которые заявлялись», — отметил Борис Захаров.


По данным сайта Национальной академии индустрии моды (президент — Вячеслав Зайцев, вице-президент — Валентин Юдашкин), которая проводит конкурс с 2003 года, «Золотое веретено» позиционируется как главная премия в российской индустрии моды. За все годы существования число лауреатов перевалило за сотню, все они получили статуэтку — золотое веретено, выполненное из серебра с золотым покрытием.


Новосибирский бренд получил награду от Зайцева и Юдашкина (фото)


«Никакого материального вознаграждения премия не предполагает. Только профессиональное признание», — говорит Борис Захаров.


Это далеко не первое признание новосибирских производителей одежды за пределами города. В недавно вышедшем на экраны блокбастере Федора Бондарчука, например, герои носят одежду фабрики «Синар».

Анна Наумцева
Фото предоставлены Борисом Захаровым

Прочтений: 4427
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено