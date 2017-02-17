Новосибирский бренд получил награду от Зайцева и Юдашкина

Новосибирские производители одежды под брендом «Лелея» стали лауреатами премии «Золотое веретено» в номинации «Российская марка» — награждение пройдет 20 февраля в Москве.







Организаторы конкурса связались с новосибирской компанией в мае 2016 года и попросили подготовить презентацию. «В Новосибирске легкая промышленность представлена неплохо, но в масштабах страны компаний, которые представляют интерес, не так уж много. Вероятно, организаторы связываются со всеми, кто им потенциально интересен», — прокомментировал директор ООО «Лелея» Борис Захаров.











После того как оргкомитет рассмотрел презентацию, компания приняла участие в показе в Доме моды Славы Зайцева. «Потом сообщили, что мы стали победителями в одной из трех номинаций, на которые заявлялись», — отметил Борис Захаров.







По данным сайта Национальной академии индустрии моды (президент — Вячеслав Зайцев, вице-президент — Валентин Юдашкин), которая проводит конкурс с 2003 года, «Золотое веретено» позиционируется как главная премия в российской индустрии моды. За все годы существования число лауреатов перевалило за сотню, все они получили статуэтку — золотое веретено, выполненное из серебра с золотым покрытием.











«Никакого материального вознаграждения премия не предполагает. Только профессиональное признание», — говорит Борис Захаров.







Это далеко не первое признание новосибирских производителей одежды за пределами города. В недавно вышедшем на экраны блокбастере Федора Бондарчука, например, герои носят одежду фабрики «Синар».

