Жители Академгородка бросились на защиту легендарного пса Стёпы

Символ студгородка НГУ, пес по имени Стёпа, покусал молодого человека, и теперь содержится на карантине в отлове. Активисты опасаются, что Степа не выживет в суровых условиях спецприемника, и пытаются его вызволить.





Инцидент с участием Степы случился во вторник, 14 февраля. Факт укуса НГС.НОВОСТИ подтвердили представители собачьего питомника в Академгородке и активисты, которые пытаются освободить пса. Пострадавший от собаки молодой человек не ответил на вопросы корреспондента НГС.НОВОСТИ.





По рассказам активистки Ольги Ямщиковой, разместившей в соцсетях информацию о случившемся, после укуса молодой человек обратился к коменданту общежития. Жалоба была передана начальнику управления студенческих общежитий, которая, в свою очередь, и вызвала отлов, рассказывает Ямщикова. «Она была обязана это сделать по технике безопасности», — признает активистка. Во вторник пса увезли в Новосибирский центр по проблемам домашних животных, который находится на Северном проезде.





До случившегося Степа 6 лет жил в подъезде общежития для магистрантов НГУ по ул. Ляпунова. Студенты хорошо знали пса, подкармливали его и считали символом университета,





рассказывает представитель пресс-службы вуза Анна Романенко. По ее словам, некоторые студенты относились к Степе как к хорошей предэкзаменационной примете: «Есть даже какие-то студенческие поверья, связанные со Степой. Например, если перед экзаменом ты его увидел и погладил, то ты все сдашь на "отлично". Все очень удивлены этой информации, потому что это был самый добрый пес, которого знали студенты».





По оценкам Романенко, за судьбой Степы сегодня следит около 200 человек. У пса даже есть собственная страница в соцсетях с 300 подписчиками, которую ведут студенты, называя собаку Верным Псом.







По словам Анны Романенко, кормили собаку именно студенты. «Это был общестуденческий пес. У него иногда было по несколько десятков блюд, причем из разных кухонь мира, потому что в этом общежитии много иностранных студентов», — рассказывает она.







Ямщикова и другие активисты неоднократно обращались в Новосибирский центр по проблемам домашних животных с просьбой отпустить пса. Но там сказали, что





необходимо ждать окончания 10-дневного карантина и найти собаке хозяина — обратно на улицу Степу не вернут,





рассказала активистка. Студенты уже нашли девушку, готовую забрать пса, однако отпускать его раньше времени никто не собирается. Активисты опасаются за жизнь Степы. «Ярые защитники животных рассказывают, что содержание собаки на карантине равносильно смерти, там либо их мучительно убивают, либо они погибают от плохих условий», — беспокоится Ямщикова.





Необходимость карантина подтверждает директор приюта для собак Академгородка Галина Клебче. «[Пострадавший] молодой человек начал ставить уколы. Как только будет понятно, что пес не бешеный, он сможет их прекратить. Это обычная процедура. У него, скорее всего, нет бешенства, потому что у наших собак его не бывает. Просто там [где обитал пес] появились девочки с течкой, возможно, поэтому [он стал агрессивным]. Плохо, что он покусал, но это точно не бешенство», — считает руководитель приюта.





Директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных, где сейчас содержится Степа, Андрей Каркавин подтвердил, что до окончания карантина собаку не отпустят. «Все будет по процедуре. Если с собакой все будет нормально, она найдет себе хозяина», — сказал он.

