На трассе перевернулся грузовик с 5 тоннами молока





Утром 17 февраля на трассе в Новосибирской области во время снегопада перевернулся грузовик ГАЗ с пятью тоннами молочных продуктов.







«Груженный молочной продукцией автомобиль следовал по маршруту "Бийск – Новосибирск". Для доставки молочной продукции для магазинов Новосибирска. Автомобиль принадлежит компании-производителю "Алтайский молочник" (г. Бийск).







В районе Искитима водитель в связи с плохими погодными условиями не справился с управлением, автомобиль перевернулся. До Новосибирска не доехало около 5 тонн молочной продукции.





Водитель жив, машина, скорее всего, восстановлению не подлежит», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель компании Сергей Шилов.







Шилов уточнил, что информацию об аварии он узнал около 6 утра. «Из Бийска уже выехала машина. А продукция, естественно, уже в торговлю не пойдет», — добавил представитель компании.























МЧС по Новосибирской области предупредило про ухудшения погодных условий. «Снег, по югу области местами сильный, метели с ухудшением видимости и порывистый ветер, на дорогах днем местами снежные заносы, прогнозируют синоптики. В непогоду МЧС призывает соблюдать повышенные меры безопасности», — отметили в ведомстве.







По информации синоптиков, снег в регионе будет идти до ночи, завтра, 18 февраля, снова начнется мороз.

