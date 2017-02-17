В Новосибирске выбирают самую красивую женщину-полицейского

Екатерина Кулаго

Новосибирская полиция определила финалисток конкурса профессионального мастерства, красоты и творчества «Леди в погонах-2017».







В соревнованиях приняли участие 37 женщин-полицейских из районных и городских отделов, областного Главка МВД, подразделений ГИБДД, ППС и органов предварительного следствия.







Тест на знание теории





«Оценки конкурсанткам дали сотрудники управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Новосибирской области. Они принимают ежегодные зачеты по профессиональной подготовке полицейских. Прежде всего девушки прошли тестирование из 20 вопросов на знание законов "О полиции" и "О службе в органах внутренних дел РФ".





Следующим испытанием стала огневая подготовка. По условиям конкурса каждая девушка за 10 секунд должна была сделать четыре выстрела из пистолета Макарова и поразить специально обозначенную зону мишени не менее чем тремя пулями», — рассказали в пресс-службе новосибирской полиции.







Соревнования по физподготовке





Настоящим открытием конкурса, по мнению жюри, стала Екатерина Кулаго — следователь отдела полиции № 10 «Советский». На огневом рубеже она набрала 39 очков из 40 возможных.







Публикация от Ekaterina Kulago (@ek_kulago) Янв 25 2017 в 7:40 PST





На спортивном ковре ей тоже не оказалось равных.











Екатерине Кулаго 24 года, она окончила Омскую академию МВД России в июле 2016 года, имеет звание лейтенант юстиции. С августа 2016 работает следователем отдела по расследованию преступлений в отделе полиции 10 «Советский» Следственного управления МВД России по Новосибирску.







«Стрельбой профессионально не занималась. Были занятия в академии около 1-2 раза в неделю. В 2015 году заняла 3 место по стрельбе среди девушек в академии. Спортом занимаюсь с 3 класса школы, имею 1 взрослый разряд по легкой атлетике на 60,100,200 метров. Также стараюсь регулярно посещать тренажёрный зал и поддерживать себя в форме. Сейчас занятий по стрельбе очень мало! Соперницы были очень достойные! И учитывая, что последний раз я стреляла, наверное до нового года ещё, то я очень волновалась, но в последний момент успокоилась, настроилась и показала такой результат», - рассказывает девушка.







Впрочем, борьбу за главный титул «Леди в погонах» ведут и три опытные участницы прошлогоднего конкурса. Обладательницы титулов «Леди вдохновение», «Леди элегантность» и «Леди грациозность» — Карина Шатрок, Елена Тимофеева и Оксана Сагалакова — тогда остановились буквально в шаге от победы и твердо намерены сделать этот шаг теперь.







Елена Тимофеева, Карина Шатрок и Оксана Сагалакова





За титул «Леди в погонах-2017» будут бороться десять конкурсанток: эксперт Юлия Дмитриенко (Новосибирск), инспектор ГИБДД Кира Ларионова (Новосибирск), инспектор ГИБДД Анна Литвинова (Новосибирск), дознаватель Ксения Казанцева (Сузун), следователь Екатерина Кулаго (Новосибирск), полицейский-кавалерист Оксана Сагалакова (Новосибирск), следователь Юлия Скибор (Новосибирск), дознаватель Анна Скулкина (Каргат), инспектор штаба Елена Тимофеева (Купино), следователь Карина Шатрок (Новосибирск).







Ксения Казанцева





Две следующие недели леди в полицейских погонах будут готовить программы выступлений. По условиям конкурса финалистки выносят на суд жюри визитную карточку с рассказом о себе, творческий номер, жанр которого организаторы практически не ограничивают, а также искусство дефиле.







Кроме того, при подведении итогов конкурса жюри будет учитывать еще один показатель — количество голосов, отданных за ту или иную конкурсантку на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. Интернет-голосование стартует в понедельник, 20 февраля.







В прошлом году самой красивой полицейской была признана дознаватель отдела МВД России по Болотнинскому району лейтенант полиции Галина Плесковская.

