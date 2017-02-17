Подросток рассказал, как нечаянно поджег три дома и машину

МЧС обнародовало причину масштабного вечернего пожара на ул. Пойменной в Дзержинском районе Новосибирска.


Подросток рассказал, как нечаянно поджег три дома и машину (фото)


Как оказалось, крупный пожар, произошедший вечером 16 февраля, устроил 16-летний подросток — сын хозяина частного дома.


«Дознавателю молодой человек пояснил, что хотел подтопить печь. Поскольку дрова были сырые, подумал, что они не разгорятся, и решил плеснуть в печку бензин. Набрал легковоспламеняющуюся жидкость в стакан, снял с печки "варочный круг" и вылил бензин. В этот момент произошла вспышка паров, стакан с остатками легковоспламеняющейся жидкости загорелся в его руках. Испугавшись, он бросил его на пол, в этот момент загорелся стул. В суете подросток нечаянно опрокинул канистру. Разлитый по полу бензин тут же загорелся», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что сначала подросток пытался потушить пожар сам, но огонь стал распространяться настолько быстро, что справиться с ним было уже невозможно.


Подросток рассказал, как нечаянно поджег три дома и машину (фото)


Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные приехали тушить горящие дома на ул. Пойменной в 17:00 — спустя 7 минут после вызова.


«На момент прибытия дежурного караула к месту вызова один дом был полностью охвачен огнем, у второго дома горела мансарда, и у третьего дома уже плавилась сайдинговая обшивка. Все дома газифицированные», — уточнил начальник караула пожарно-спасательной части № 4 Сергей Горбачев.


Во время разведки пожарные обнаружили в одном из соседних домов пожилого мужчину с переломом позвоночника. Мужчина пояснил, что не может ходить. Тогда пожарные вызвали бригаду «скорой помощи», взяли у медиков жесткие носилки, переложили на них мужчину и аккуратно вынесли.


«Сам дом от уничтожения огнем удалось отстоять», — отмечают в МЧС.


С 1-го этажа другого соседнего дома пожарные вынесли 7 двадцатилитровых канистр с горючими жидкостями.


«В результате пожара дом, с которого началось горение, был уничтожен огнем полностью. У соседнего дома справа повреждена огнем сайдинговая обшивка. Соседний дом слева поврежден огнем по всей площади. Также обгорел стоявший во дворе дома автомобиль», — подытожили в пресс-службе ведомства.


Подросток рассказал, как нечаянно поджег три дома и машину (фото)


Подросток рассказал, как нечаянно поджег три дома и машину (фото)


Ольга Хмелевская
Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Прочтений: 14000
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (87)87
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено