Подросток рассказал, как нечаянно поджег три дома и машину

МЧС обнародовало причину масштабного вечернего пожара на ул. Пойменной в Дзержинском районе Новосибирска.











Как оказалось, крупный пожар, произошедший вечером 16 февраля, устроил 16-летний подросток — сын хозяина частного дома.







«Дознавателю молодой человек пояснил, что хотел подтопить печь. Поскольку дрова были сырые, подумал, что они не разгорятся, и решил плеснуть в печку бензин. Набрал легковоспламеняющуюся жидкость в стакан, снял с печки "варочный круг" и вылил бензин. В этот момент произошла вспышка паров, стакан с остатками легковоспламеняющейся жидкости загорелся в его руках. Испугавшись, он бросил его на пол, в этот момент загорелся стул. В суете подросток нечаянно опрокинул канистру. Разлитый по полу бензин тут же загорелся», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что сначала подросток пытался потушить пожар сам, но огонь стал распространяться настолько быстро, что справиться с ним было уже невозможно.











Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные приехали тушить горящие дома на ул. Пойменной в 17:00 — спустя 7 минут после вызова.







«На момент прибытия дежурного караула к месту вызова один дом был полностью охвачен огнем, у второго дома горела мансарда, и у третьего дома уже плавилась сайдинговая обшивка. Все дома газифицированные», — уточнил начальник караула пожарно-спасательной части № 4 Сергей Горбачев.







Во время разведки пожарные обнаружили в одном из соседних домов пожилого мужчину с переломом позвоночника. Мужчина пояснил, что не может ходить. Тогда пожарные вызвали бригаду «скорой помощи», взяли у медиков жесткие носилки, переложили на них мужчину и аккуратно вынесли.







«Сам дом от уничтожения огнем удалось отстоять», — отмечают в МЧС.







С 1-го этажа другого соседнего дома пожарные вынесли 7 двадцатилитровых канистр с горючими жидкостями.







«В результате пожара дом, с которого началось горение, был уничтожен огнем полностью. У соседнего дома справа повреждена огнем сайдинговая обшивка. Соседний дом слева поврежден огнем по всей площади. Также обгорел стоявший во дворе дома автомобиль», — подытожили в пресс-службе ведомства.













