В Новосибирске прошли соревнования по снегоступингу

В Новосибирске прошла спартакиада «Специальной олимпиады России» по необычному виду спорта — снегоступингу.









57 спортсменов в возрасте от 16 лет на скорость бежали по сугробам на снегоступах. На лыжной базе «Буревестник» девушки пробежали дистанцию в 200 метров, а юношам пришлось бежать вдвое больше — 400 метров.







Лучшие результаты показали воспитанница Чумковского детского дома Кристина Исакова — она преодолела дистанцию за 49,5 секунд. Среди парней самым быстрым стал Роман Москаленко из Ояшенского детского дома — он финишировал с результатом 1 минута 39 секунд.









В декабре этого года победители отправятся на всероссийские соревнования по снегоступингу в Йошкар-Олу.











«Есть своя специфика бега на снегоступах. Лыжи и снегоступинг совершенно разные вещи. Правильная техника лыжного хода дается не каждому человеку, а снегоступинг менее сложный в техническом плане», — объяснил особенности снегоступинга исполнительный директор новосибирского регионального отделения «Специальной олимпиады России» Анатолий Непряхин.











Соревнования по снегоступингу проходят в Новосибирске с 2008 года, однако отдельных секций, где учили бы на скорость ходить по снегу, в городе нет.











В прошлые выходные из-за сильных морозов новосибирские власти отменили массовый забег на лыжах. «Лыжню России» перенесли на завтра, 18 февраля.

















