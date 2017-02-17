В Новосибирске прошли соревнования по снегоступингу

В Новосибирске прошла спартакиада «Специальной олимпиады России» по необычному виду спорта — снегоступингу.


В Новосибирске прошли соревнования по снегоступингу (видео)


57 спортсменов в возрасте от 16 лет на скорость бежали по сугробам на снегоступах. На лыжной базе «Буревестник» девушки пробежали дистанцию в 200 метров, а юношам пришлось бежать вдвое больше — 400 метров.


Лучшие результаты показали  воспитанница Чумковского детского дома Кристина Исакова — она преодолела дистанцию за 49,5 секунд. Среди парней самым быстрым стал Роман Москаленко из Ояшенского детского дома — он финишировал с результатом 1 минута 39 секунд.


В Новосибирске прошли соревнования по снегоступингу (видео)


В декабре этого года победители отправятся на всероссийские соревнования по снегоступингу в Йошкар-Олу.


В Новосибирске прошли соревнования по снегоступингу (видео)


«Есть своя специфика бега на снегоступах. Лыжи и снегоступинг совершенно разные вещи. Правильная техника лыжного хода дается не каждому человеку, а снегоступинг менее сложный в техническом плане», — объяснил особенности снегоступинга исполнительный директор новосибирского регионального отделения «Специальной олимпиады России» Анатолий Непряхин. 


В Новосибирске прошли соревнования по снегоступингу (видео)


Соревнования по снегоступингу проходят в Новосибирске с 2008 года, однако отдельных секций, где учили бы на скорость ходить по снегу, в городе нет.


В Новосибирске прошли соревнования по снегоступингу (видео)


В прошлые выходные из-за сильных морозов новосибирские власти отменили массовый забег на лыжах. «Лыжню России» перенесли на завтра, 18 февраля.


В Новосибирске прошли соревнования по снегоступингу (видео)


В Новосибирске прошли соревнования по снегоступингу (видео)



Дарья Януш
Фото и видео Густаво Зырянова

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