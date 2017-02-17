Водитель автобуса не заметил фуру и врезался в нее

Водитель автобуса не заметил фуру и врезался в нее (фото)

В Кировском районе Новосибирска автобус № 189 врезался в припаркованную фуру.


Авария случилась в 6:30.


«Припаркованная фура стояла на проезде возле здания ул. Петухова, 79/3 со стороны Северного проезда в сторону ул. Петухова у края проезжей части.


Водитель автобуса ПАЗ не заметил фуру и врезался в нее.


Автобус был без пассажиров. Никто не пострадал», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Этот автобус прежде работал у ИП Калашников О.В. (обслуживает городские маршруты 31, 35, 46, 96, м.т. 48). «Он (хозяин автобуса) у нас арендовал выход, он ушел в начале февраля», — рассказали в диспетчерской перевозчика.


Маршрут № 189 — областной, находится в ведомстве министерства транспорта НСО.


Водитель автобуса не заметил фуру и врезался в нее (фото)


Водитель автобуса не заметил фуру и врезался в нее (фото)


Водитель автобуса не заметил фуру и врезался в нее (фото)


Припаркованные фуры не первый раз становятся участниками ДТП, среди подобных аварий была одна на ул. Тайгинской, когда водитель Mitsubishi Lancer на высокой скорости залетел под припаркованную фуру.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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