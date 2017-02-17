Новосибирцам осталось пережить последнюю волну аномального холода

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на предстоящие выходные — на смену снегопадам придет новая волна 30-градусных морозов — последняя за эту зиму.







Сейчас регион находится в зоне циклона, поэтому снегопады будут идти до ночи с 17 на 18 февраля.





«На юго-западе области выпало 3 мм осадков — это класс умеренных. По Алтаю дали штормовое предупреждение. Циклон должен пройти по маршруту Караганда – Павлодар – Барнаул, ну и оставляем в силе видение, что 18 февраля осадки прекратятся», — отметил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Днем 18 февраля температура опустится до –17 градусов, а в ночь на 19 февраля, когда также не будет осадков, ожидается усиление морозов до –25, местами до –30 градусов.





Днем 19 февраля будет в пределах –13...–17 градусов.







«Официально я располагаю прогнозом на три дня. Но на уровне экспертном могу сказать ,что больше таких аномальных холодов в эту зиму не предвидится», — отметил Ренад Ягудин.







Вторая декада февраля в Новосибисрке и окрестностях была на 6–12 градусов ниже нормы. В частности, 13 февраля обновился столетний рекорд холода — в Усть-Тарке была температура –40,6 градусов.