Инспекторы ДПС задержали виновника скандальной аварии с тремя пешеходами

Новосибирские автоинспекторы разыскали водителя «Фольксвагена», который утром 16 февраля сбил трех студентов на ул. Междуреченской и уехал с места ДТП.





«Был установлен, разыскан и в райотдел доставлен», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







В группе пропаганды уточнили, что автоинспекторы задержали водителя в квартире в Калининском районе. Нарушителем оказался 27-летний мужчина. Как выяснили инспекторы, он сел за руль «Фольксваген Джетта», несмотря на то, что был лишен водительских прав за пьяную езду. Автоинспекторы составили в отношении него протоколы не только за это нарушение, но еще и за то, что он уехал с места ДТП. Наказание для водителя за эти проступки теперь должен определить суд.







Как напомнили в Госавтоинспекции, ДТП произошло 16 февраля в 8:20 напротив Новосибирского речного колледжа (ул. Междуреченская, 2/2). По предварительным данным, водитель иномарки сбил трех студентов, которые шли навстречу машине по краю проезжей части. После ДТП «Фольксваген» поехал дальше.







В ГИБДД уточнили, что пострадавшим 16, 17 и 19 лет. Серьезных травм студенты не получили — одному из них понадобился разовый осмотр врача, еще двое получили ушибы плеч и ключиц. Всех их врачи отпустили домой.