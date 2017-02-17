Чудом выживший владелец «Тойоты» дождался приговора преступникам с обрезом

В Новосибирске суд вынес приговор мужчинам, попытавшимся убить своего приятеля ради его внедорожника.





Об этом сообщили в прокуратуре Кировского района.





Преступление случилось в мае прошлого года. 38-летний Николай Татарчуков и 24-летний Александр Гапоненко решили напасть на своего приятеля, чтобы заполучить его внедорожник «Тойота РАВ4» 2001 года выпуска. Машину они планировали продать, а вырученные деньги поделить.







23 мая вечером Татарчуков и Гапоненко позвонили своему 58-летнему приятелю и попросили у него помощи. Мужчинам якобы нужно было перевезти вещи из садового общества «Зеленый Мыс-1» в Кировском районе.





Придумав предлог, мужчины заманили приятеля в безлюдное место. Татарчуков из обреза два раза выстрелил в шею своей жертве. Мужчина упал и скатился в овраг. Думая, что он умер, обвиняемые сели в машину и уехали. Автомобиль в тот же день они продали своему знакомому на запчасти за 30 тыс. руб.







«Тяжело раненый Архипенко с телесными повреждениями в области головы, плеча, шеи, лопаточных областей смог доползти до ул. Прокопьевская, где обратился за помощью к своим знакомым, которые оказали ему медицинскую помощь»,





— рассказали в надзорном ведомстве.







В судебном заседании подсудимые признали вину частично.





Суд признал Татарчукова и Гапоненко виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой в крупном размере по предварительному сговору с применением оружия). Татарчукова судья также признал виновным в покушении на убийство, сопряженном с разбоем (ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), уточнили в районной прокуратуре.







Татарчуков получил 14 лет 9 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, а Гапоненко приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.