Утренняя пробка сковала ул. Станционную в сторону «Толмачёво»

Утренняя пробка сковала ул. Станционную в сторону «Толмачёво» (схема)

Новосибирцы утром 17 февраля попали в пробку на ул. Станционной по пути к аэропорту «Толмачёво».


«Загруженность магистрали к "Толмачёво" — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщил сервис Яндекс.Пробки. Скорость движения здесь не превышает 5 км/ч. 


Утренняя пробка сковала ул. Станционную в сторону «Толмачёво» (схема)


В целом, по данным на 8:30, общая загруженность дорог в Новосибирске оценивалась на 5 баллов. Дорожную ситуацию осложнил почти десяток мелких ДТП, большинство из них произошли на правом берегу. 


Утренняя пробка сковала ул. Станционную в сторону «Толмачёво» (схема)


Самые серьезные заторы наблюдались традиционно на ул. Большевистская и на ул. Кирова. Непросто заехать с левого берега на Коммунальный мост. 


Движение на ул. Ватутина затруднено от развязки на Бугринский мост из-за аварии на перекрестке ул. Ватутина и ул. Немировича-Данченко.


Сильно осложнено движение в районе пл. Труда — из-за двух аварий движение на кольце оказалось практически парализовано. Также окрашены в красный цвет на карте полосы на проезде Энергетиков — как в направлении ул. Станционной, так и в сторону центра города. 


Утренняя пробка сковала ул. Станционную в сторону «Толмачёво» (схема)


Вчера дорожная ситуация в Новосибирске была значительно лучше  — несмотря на уровень пробок в 5 баллов, основные улицы Новосибирска оказались свободны.  

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова (1), скрин yandex.ru/maps (2-4)

Прочтений: 3703
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено