Утренняя пробка сковала ул. Станционную в сторону «Толмачёво»

Новосибирцы утром 17 февраля попали в пробку на ул. Станционной по пути к аэропорту «Толмачёво».







«Загруженность магистрали к "Толмачёво" — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщил сервис Яндекс.Пробки. Скорость движения здесь не превышает 5 км/ч.











В целом, по данным на 8:30, общая загруженность дорог в Новосибирске оценивалась на 5 баллов. Дорожную ситуацию осложнил почти десяток мелких ДТП, большинство из них произошли на правом берегу.











Самые серьезные заторы наблюдались традиционно на ул. Большевистская и на ул. Кирова. Непросто заехать с левого берега на Коммунальный мост.





Движение на ул. Ватутина затруднено от развязки на Бугринский мост из-за аварии на перекрестке ул. Ватутина и ул. Немировича-Данченко.





Сильно осложнено движение в районе пл. Труда — из-за двух аварий движение на кольце оказалось практически парализовано. Также окрашены в красный цвет на карте полосы на проезде Энергетиков — как в направлении ул. Станционной, так и в сторону центра города.











Вчера дорожная ситуация в Новосибирске была значительно лучше — несмотря на уровень пробок в 5 баллов, основные улицы Новосибирска оказались свободны.