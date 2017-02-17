Уехавшей в Японию медведице Шилке нашли жениха

Дочке белых медведей из Новосибирского зоопарка Шилке нашли жениха — его зовут Гого. 


Гого слева, Шилка справа
Гого слева, Шилка справа


Информация об этом появилась 16 февраля в официальном паблике  «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи разместили кадры с видео, на котором 3-летняя Шилка и Гого вместе гуляют по вольеру и играют друг с другом.


В Японию белая медведица Шилка улетела в марте 2015 года. Дочь знаменитых новосибирских медведей Кая и Герды родилась 11 декабря 2013 года, она — первый белый медвежонок, родившийся в Новосибирском зоопарке за 42 года. Недавно Шилка отпраздновала в Тенноджи 3-летие — японцы подарили имениннице блюдо из лосося, пустую синюю канистру, расписанную поздравлениями, а также устроили фотовыставку из многочисленных фото Шилки в японском Instagram.


На новогодних каникулах новосибирцы в ледовом городке «Новогоднее Заповедье» на пл. Ленина могли записать видеообращение к Шилке.  



Ольга Власова
Фото стопкадр видео с канала youtube.com, 
Видео youtube.com, канал Somewhere in Time

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