Уехавшей в Японию медведице Шилке нашли жениха

Дочке белых медведей из Новосибирского зоопарка Шилке нашли жениха — его зовут Гого.





Гого слева, Шилка справа





Информация об этом появилась 16 февраля в официальном паблике «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи разместили кадры с видео, на котором 3-летняя Шилка и Гого вместе гуляют по вольеру и играют друг с другом.





В Японию белая медведица Шилка улетела в марте 2015 года. Дочь знаменитых новосибирских медведей Кая и Герды родилась 11 декабря 2013 года, она — первый белый медвежонок, родившийся в Новосибирском зоопарке за 42 года. Недавно Шилка отпраздновала в Тенноджи 3-летие — японцы подарили имениннице блюдо из лосося, пустую синюю канистру, расписанную поздравлениями, а также устроили фотовыставку из многочисленных фото Шилки в японском Instagram.







На новогодних каникулах новосибирцы в ледовом городке «Новогоднее Заповедье» на пл. Ленина могли записать видеообращение к Шилке.







