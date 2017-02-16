Хоккей: «Сибирь» уступила «Югре» и потеряла нужные очки на пути к плей-офф

Сегодня 16 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» уступила ханты-мансийской «Югре» со счетом 2;3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1).





Первый гол в матче оказался на счету новосибирцев. Гости оказались в большинстве, и на 6 минуте этим воспользовался Адам Полашек, который получил передачу от Сергея Шумакова.







Однако дальше игра сложилась не в пользу новосибирцев. Хозяева также смогли разыграть лишнего – причем дважды: на 11 минуте, а после на 26-й во втором периоде.







Гости смогли сравнять к концу третьего периода – Адам Полашек сделал дубль на 58 минуте – 2:2.



Исход игры решился в овертайме в пользу хозяев.





Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тейлор.





Поражение в этом матче отдалило ХК «Сибирь» от серии плей-офф. По итогам игры команда осталась на 9 строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. От восьмого места, где располагался владивостокский «Адмирал», когда «Сибирь» закончила игру, новосибирцев отделяло одно очко. Вскоре должны завершиться игры «Адмирала» и китайской команды «Куньлунь Ред Стар» (располагается на 7 строчке таблицы и также конкурирует с «Сибирью» за выход в плей-офф) – если исход этих встреч сложится в пользу конкурентов «Сибири», новосибирские болельщики в этом сезоне плей-офф не увидят.







Если же эти команды не наберут необходимое количество очков, то «Сибирь» сможет побороться за плей-офф в последнем матче регулярного чемпионата. Эта игра пройдет 18 февраля в Екатеринбурге.









Последний раз до этой игры «Сибирь» и «Югра» встречались в декабре, тот матч тоже завершился поражением новосибирцев.