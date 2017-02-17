Из двора «дома на костылях» перед приходом комиссии вывезли 13 КамАЗов снега

Вчера двор двухэтажного «дома на костылях» вычистили до асфальта, вывезя оттуда 13 КамАЗов снега.







Двор дома до уборки снега





«Это они перед комиссией, видимо, решили почистить, которая должна прийти в 16:00», — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница дома, представившаяся Надеждой.







«Не знаем про комиссию. У нас — по плану, этот дом под контролем. Морозы спали, техника заработала, приехали и вывозим снег. По плану у нас до 10 марта вывоз снега. Этот дом — первый, потому что он проблемный», — рассказал начальник ЖЭУ Владимир Скрипко, контролирующий уборку.











Однако, как рассказали жильцы дома, комиссия с представителями мэрии, МЧС и Кировской администрации все же появились здесь после уборки снега. Члены комиссии приехали вручить жильцам предписание о необходимости экстренного переезда жильцов в муниципальный маневренный фонд.







«Мы не стали брать в руки и не стали расписываться… Отказались от получения этих уведомлений. Мы не собираемся выезжать отсюда. У нас у всех частное жилье, приватизированная земля, а нам предлагают за это комнаты в маневренном фонде. Весной [2015 г.] еще предлагали комнаты — по 6 кв. м на человека в общежитиях на Ватутина и на Зорге. Общежитие коридорного типа, с туалетом на этаже и душем в подвале. И понимаете еще, какой там контингент проживает? И дается это без ограничения срока насколько это может длиться. Поэтому мы лучше будем жить в своем дома, пока… Пока [они] не примут решение», — категорично заявила Надежда позицию жильцов дома.











Надежда объяснила, что на эту приватизированную землю, по сведениям жильцов, якобы претендует местный застройщик, который не хочет брать на себя обязательства по расселению жильцов из приватизированных квартир.









«Застройщик приходил, предлагал нам жилье, мы смотрели квартиры. Он нас обещал переселить в строящийся дом, только говорил, что необходимо, чтобы мы приватизировали землю и дом был признан аварийным. А когда он построил дом, и мы подошли [к нему], нам сказали: "Вы мне теперь не нужны, вами будет заниматься администрация. А я у администрации получу эту землю"», — возмущается женщина.