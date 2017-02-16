Вороватых кондукторов обвинили в убыточности новосибирских троллейбусов





Контрольно-счетная палата Новосибирска представила отчет о деятельности МКП «Горэлектротранспорт»: предприятие убыточное, но в повышении тарифов нет необходимости.





Отчет представили 16 февраля на заседании комиссии Совета депутатов. По словам заместителя председателя КСП Сергея Хатеева, в 2015 году установленный тариф по перевозке пассажиров покрывал затраты предприятия не более чем на 77, 2 %. За 9 месяцев 2016 года — не более чем на 76, 2 %. Убытки предприятия от основной деятельности составили 217 млн руб., за 9 месяцев 2016 года — 157 млн руб.





Также он отметил, что более 70 % подвижного состава эксплуатируется с превышением срока службы и подлежат списанию.







Однако, по его мнению, у предприятия есть ресурсы, в частности, можно получать доход от аренды боксов и от размещения креплений для оптических приборов на опорно-контактной сети городского электротранспорта. Со временем доход можно вывести на уровень от 172 до 394 млн руб.







Одной из причин убыточности предприятия он назвал недостачу от кондукторов, которые научились обходить безналичную систему расчета, складывая часть выручки в карман.





При этом контролеры работают не достаточно эффективно. «Например, был факт в 2015 году было положено сдать 260 тыс., фактически на 100 тыс. было сдано меньше», — уточнил представитель КСП.





По его словам, повышать тарифы, с одной стороны, нужно, а с другой — мера не необходимая. «Увеличив тарифы, мы увеличим и дотации из бюджета. То есть это палка о двух концах. Тариф поднимем, расходы на льготы возрастут. Есть смысл или нет — принимать решение депутатам, — выразил мнение Хатеев. — Я не считаю, что эта мера необходима. Есть дополнительные источники, которые необходимо привлечь, чтобы был результат».







Тема тарифов в последнее время — одна из самых острых в городе. Чиновники пока так и не могут принять решение, повышать тарифы на транспорте или нет.