Окрестности Чкаловского завода заволокло черным дымом

Вечером 16 февраля в Дзержинском районе Новосибирска загорелись два частных дома — над районом поднялся столб черного дыма.


Окрестности Чкаловского завода заволокло черным дымом (фото)


«В районе Чкаловского завода что-то сильно горит. Столб черного дыма с НЗХК видно», — сообщил в редакцию НГС очевидец.


Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, на ул. Пойменная горят два частных дома. Пожарные приехали их тушить в 17:00 — спустя 7 минут после вызова. На месте работают 5 автоцистерн и один спецавтомобиль.


«На момент прибытия первых пожарных подразделений горели крыши обоих домов. Пожарными подразделениями была ликвидирована угроза распространения огня на третий дом, из которого был эвакуирован мужчина неходячий, который не мог самостоятельно передвигаться. Также с места пожара были эвакуированы газовые баллоны и горюче-смазочные материалы в канистрах», — описали ситуацию в МЧС.


Окрестности Чкаловского завода заволокло черным дымом (фото)


На этой неделе НГС.НОВОСТИ также рассказывали о гибели трех человек в пожаре на даче под Новосибирском.

Ольга Хмелевская
Фото очевидца

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