​Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета

Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)

Сегодня 16 февраля новосибирские спасатели съездили на масштабные учения в Коченево, чтобы приготовиться к грядущему весеннему паводку.


«Резкое потепление, стремительное таяние снегов и внезапный подъем воды в реке спровоцировали сильное наводнение в Коченевском районе — такова легенда учения. Первыми по сигналу тревоги подняли личный состав Сибирского спасательного центра МЧС России, который базируется близ Коченево», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Учения заняли 6 часов, кроме спасателей в них участвовали 55 солдат-срочников, которые тренировались вызволять людей с территорий, отрезанных большой водой. Всего в Коченево работали 265 человек и 20 единиц современной техники.


Учения начались с разведки, которую за несколько минут сделал беспилотник. Больше времени потребовалось на укрепление дамбы.


Для этого к условному размыву на самосвалах подвезли грунт, уложили его при помощи эскалатора и бульдозера. Затем мешки с песком перебросили по воде на плавающем транспортном средстве (ПТС) и уложили их в шахматном порядке в несколько рядов. Этот вид работы новосибирские спасатели выполняли при реальных стихийных бедствиях в Приморском и Хабаровском краях.


Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)


Кроме того, во время учений МЧС проверяло комплекс «Гидробарьер» — он состоит из машины-разведки на базе УАЗ и машины-постановки на базе КамАЗ.


«Один комплекс позволяет перекрыть водоналивной дамбой участок более 200 метров менее чем за два часа. Дамба устойчива к внешним воздействиям, устанавливается на любой поверхности, не смывается течением и не сдувается штормовым ветром.


В комплект также прилагаются палатки, лодка и мотопомпы для откачивания воды. На одном из заключительных этапов учения спасатели отработали норматив по разгрузке элементов дамбы из автомобиля и развернули саму дамбу», — рассказали в МЧС.


Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)


Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)


Во время эвакуации статистов одевали в спасательные жилеты и перевозили в пункты обогрева, материальные ценности эвакуировали по воде на КамАЗах, способных преодолевать брод с глубиной до 1,5 метров.


«Далее — беспарашютное десантирование на крышу "затопленного" дома.


Совершенно новый для новосибирских спасателей вид десантирования с вертолета — по веревке за счет спусковых роликов — освоили буквально на днях.


Десантный взвод прошел серьезное обучение и сегодня на учениях совершил самостоятельную высадку с высоты, оказав условно пострадавшим первую помощь», — описали в ведомстве.


Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)


Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)


Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)


Также спасатели разбирали завалы из бревен — с этим видом работ спасатели последний раз сталкивались, когда ликвидировали последствия тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае. «По легенде учения, под мостом скопились бревна. Чтобы устранить затор на реке и предотвратить разрушение моста солдаты срочной службы и действующие сотрудники спасцентра провели разбор завалов. Здесь в ход шли подвесные системы, на которых прямо с моста бревна и ветки пилили бензопилами и рубили топорами», — отметили в пресс-службе.


Также спасатели тренировались чернить лед — для этого они использовали сажу — и распиливать его.


Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)


Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)


Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)


На учениях были и медики — доктор и санитарный инструктор оказывали первую помощь условно пострадавшим.


Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)


Подобные учения планируются во всех районах области, которые могут пострадать от паводка. По информации руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павла Винакова, в опасной зоне 16 населенных пунктов, где живут около 20 тыс. человек.


Спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета (фото)


Прежде власти Новосибирска и синоптики уже предупреждали, что паводок будет мощным. А в начале недели НГС опубликовал карту домов в Новосибирске, которым грозит тающий снег.

Елена Громкова
Фото Виктора Боровских предоставлены пресс-службой ГУ МЧС по НСО

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