Новосибирские ученые стали консультантами Минобороны

Новосибирские ученые будут консультировать Минобороны по инновационным проектам.





Соглашение о сотрудничестве с военным ведомством ученые подписали во время визита делегации Главного управления научно-технической деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (ГУНИД МО РФ) ведомства в Новосибирск, сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири». Делегацию возглавлял замначальника подразделения Эдуард Шуляковский.



Председатель Сибирского отделения Александр Асеев напомнил гостям, что оно изначально создавалось с учетом потребностей оборонного комплекса и уже 60 лет энергично с ним сотрудничает.







Главы институтов СО РАН рассказали о разработках в интересах обороны и безопасности, в том числе нейромедицинских, телекоммуникационных, в области создания новых материалов и методов их обработки.







Военные осмотрели образцы и модели устройств, представленных в экспозиции Выставочного центра СО РАН, побывали в Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН и Институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН.







«В наши дни успех на поле боя или в контртеррористической операции непредставим без электроники, беспилотных аппаратов, интегрированных систем управления, новых материалов, средств жизнеобеспечения и многого другого,





— отметил глава СО РАН Александр Асеев. — Все перечисленное является прямым или косвенным итогом научных исследований, причем не только прикладных, но и глубоко фундаментальных».





Итогом совместной работы стало соглашение о сотрудничестве между СО РАН и ГУНИД МО РФ.







Сибирское отделение взяло на себя обязательства по экспертной оценке технологий, имеющих потенциальную возможность использования в разработке перспективных образцов вооружений.







Сибирские ученые будут консультировать специалистов Минобороны по инновационным проектам, внедряемым в военном ведомстве, информировать о проведении собственных исследований с перспективой выхода на специальные тематики и о соответствующих мировых тенденциях, отмечается в сообщении «Науки в Сибири».







Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что новосибирские ученые изготовили промышленный ускоритель для серийного производства проводов, используемых в военной промышленности.