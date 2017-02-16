Новосибирские ученые стали консультантами Минобороны

Новосибирские ученые стали консультантами Минобороны

Новосибирские ученые будут консультировать Минобороны по инновационным проектам.


Соглашение о сотрудничестве с военным ведомством ученые подписали во время визита делегации Главного управления научно-технической деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (ГУНИД МО РФ) ведомства в Новосибирск, сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири». Делегацию возглавлял замначальника подразделения Эдуард Шуляковский.


Председатель Сибирского отделения Александр Асеев напомнил гостям, что оно изначально создавалось с учетом потребностей оборонного комплекса и уже 60 лет энергично с ним сотрудничает.


Главы институтов СО РАН рассказали о разработках в интересах обороны и безопасности, в том числе нейромедицинских, телекоммуникационных, в области создания новых материалов и методов их обработки.


Военные осмотрели образцы и модели устройств, представленных в экспозиции Выставочного центра СО РАН, побывали в Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН и Институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН.


«В наши дни успех на поле боя или в контртеррористической операции непредставим без электроники, беспилотных аппаратов, интегрированных систем управления, новых материалов, средств жизнеобеспечения и многого другого,


 — отметил глава СО РАН Александр Асеев. — Все перечисленное является прямым или косвенным итогом научных исследований, причем не только прикладных, но и глубоко фундаментальных».


Итогом совместной работы стало соглашение о сотрудничестве между СО РАН и ГУНИД МО РФ.


Сибирское отделение взяло на себя обязательства по экспертной оценке технологий, имеющих потенциальную возможность использования в разработке перспективных образцов вооружений.


Сибирские ученые будут консультировать специалистов Минобороны по инновационным проектам, внедряемым в военном ведомстве, информировать о проведении собственных исследований с перспективой выхода на специальные тематики и о соответствующих мировых тенденциях, отмечается в сообщении «Науки в Сибири».


Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что новосибирские ученые изготовили промышленный ускоритель для серийного производства проводов, используемых в военной промышленности.

Ольга Власова
Фото Виталия Анькова (РИА Новости)

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