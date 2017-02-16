Городецкий завел молчаливого Чубайса в сухую комнату





Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс приехал в Новосибирск и посетил 16 февраля обанкротившийся завод по производству литий-ионных аккумуляторов «Лиотех».





Там руководство завода провело экскурсию для топ-менеджера и показало полупустые цеха.





На экскурсии по «Лиотеху», кроме Анатолия Чубайса, также был губернатор НСО Владимир Городецкий, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Николай Симонов и другие представители власти. Группу сопровождал директор ООО «Лиотех-Инновации» Валерий Ярмощук, однако саму экскурсию проводили его заместитель по технологии и производству Олег Волков и управляющий директор по инвестиционной деятельности Инвестиционного дивизиона А ООО УК «РОСНАНО» Владимир Козлов.





Экскурсия началась с демонстрации продукции «Лиотеха». Козлов показал Чубайсу аккумуляторы старого (2011 год) и нового (2016 год) поколения, а также «ГАЗель» и гольфкар, в которых использованы аккумуляторы «Лиотеха». По его словам, раньше предполагалось ставить аккумуляторы в том числе и в эти устройства, однако сейчас элементы питания используют в троллейбусах.





«Мы можем производить не только компоненты, но и готовые решения. Для завода принципиально важно перейти в новый сегмент, чтобы выйти к заказчикам», — объяснил Анатолию Чубайсу Владимир Козлов. Никаких вопросов по продукции у Чубайса не возникло, и делегация приступила к осмотру цехов.











Сегодня у «Лиотеха» два цеха по 20 тыс. кв. м. каждый. По словам Козлова, чтобы обеспечить аккумуляторами весь российский рынок, заводу требуется только половина этой площади.





«Вторая половина может быть использована для сборки готовых решений», — объяснил топ-менеджер «Лиотеха», однако позже уточнил, что сейчас эти площади могут уйти под аренду.







Готовые детали «батареек» собирают в длинном невысоком помещении с регулируемой влажностью, расположенном в одном из цехов. Сухую комнату гостям показали изнутри — здесь аккумуляторы заливаются электролитом и запечатываются так, чтобы в них не попала влага. На всех этапах производства делегацию встречали сотрудники «Лиотеха» в форме.





Глава «РОСНАНО» был довольно молчалив и в основном слушал. Время от времени он уточнял, где завод приобретает алюминиевую фольгу, как к ней крепится катодная масса и можно ли сначала резать фольгу, а уже потом наносить на нее катодную массу.











По наблюдениям корреспондента НГС, во время экскурсии речь о проблемах предприятия и его фактическом банкротстве так и не зашла.







Напомним, завод «Лиотех» был создан в апреле 2010 года как совместное предприятие «Роснано» и китайской Thunder Sky по производству литий-ионных батарей на основе разработок китайской компании. В августе 2016 года Арбитражный суд Новосибирска признал ООО «Энергетические решения» (бывший «Лиотех») банкротом и ввел на предприятии конкурсное производство. В сентябре 2016 года «Лиотех» запустил производство новых аккумуляторов с улучшенными характеристиками.

