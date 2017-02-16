Затормозивший из-за ребенка водитель «Ниссана» собрал ДТП из трех машин

Днем в четверг, 16 февраля, выбежавший на дорогу ребенок устроил ДТП с тремя машинами в Октябрьском районе Новосибирска.









Авария произошла в 14:50 на территории жилмассива Энергостроителей. Три машины — «Ниссан Алмера», «Хендэ Солярис» и «Ниссан Либерти» — ехали друг за другом по ул. Выборной в сторону ул. Кирова.







«В районе остановки "Жилмассив" на дорогу выбежал ребенок, из-за чего водитель Nissan Almera предпринял экстренное торможение. За "Алмерой" остановилось такси Hyundai Solaris, а Nissan Liberty, несмотря на тормозной путь около 15 метров, остановиться не успел. В итоге "Либерти" бьет "Солярис", а "Солярис" по инерции отбрасывает в "Алмеру"», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По их данным, в аварии пострадала пассажирка такси — она ударилась головой и после ДТП жаловалась на плохое самочувствие.







В отделе пропаганды УГИБДД по Новосибирской области уточнили, что в сводке аварий с пострадавшими этого случая пока нет.



















Также сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали об утреннем ДТП с тремя пешеходами на ул. Междуреченской.

