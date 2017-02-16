Подросток исчез и не возвращается домой уже 10 дней

Подросток исчез и не возвращается домой уже 10 дней (фото)

В Новосибирске пропал 15-летний Дмитрий Гудовский — родители не могут найти его 10 дней.


Подросток ушел 6 февраля в 20 часов из дома в 4-м Инюшенском переулке.


«У него было настроение упадническое с осени, как не пыталась спросить, что случилось — он ничего не говорил. Накануне пятого числа мы с ним поругались, а шестого мы с ним попытались поговорить. Не ругались шестого. Мы с ним разговаривали, он считал, что его никто не любит, он никому не нужен.


Я не видела, что он ушел, он пошел в свою комнату, когда мы поговорили, а из комнаты минут через 10 он ушел — я подумала, что муж вышел курить, и не побежала. А когда поняла, что это не муж, то выбежала, а его уже нет»,


 — рассказала НГС.НОВОСТИ мать Дмитрия Наталья Гудовская.


По словам Натальи, прежде Дмитрий никогда не пропадал. «Друзей всех обзвонили, в полицию я уже через час сообщила о том, что он ушел в тот же вечер. Опрашивала полиция друзей. Волонтеры искали, местность прочесывали, где он мог быть. Его никто не видел нигде», — описала она. Женщина отметила, что Дмитрий хотел уехать учиться в Санкт-Петербург, но ему никто не запрещал, родители были не против его поступления в будущем.


Ориентировку с розыском молодого человека распространили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Рост Дмитрия 190 см, у него худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы. Он был одет в пуховик цвета хаки с оранжевыми вставками, темно-серые джинсы, на ногах у него были темно-коричневые ботинки, на голове серая вязаная шапка. Телефона с собой у него не было.


В начале февраля НГС.НОВОСТИ писали о пропаже другого подростка — 14-летней Анастасии Селезневой, девочки не было дома два дня, после ее нашли в торговом центре «Ройял Парк».

Елена Громкова
Фото предоставлено Натальей Гудовской

Прочтений: 5133
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено