Подросток исчез и не возвращается домой уже 10 дней

В Новосибирске пропал 15-летний Дмитрий Гудовский — родители не могут найти его 10 дней.







Подросток ушел 6 февраля в 20 часов из дома в 4-м Инюшенском переулке.







«У него было настроение упадническое с осени, как не пыталась спросить, что случилось — он ничего не говорил. Накануне пятого числа мы с ним поругались, а шестого мы с ним попытались поговорить. Не ругались шестого. Мы с ним разговаривали, он считал, что его никто не любит, он никому не нужен.





Я не видела, что он ушел, он пошел в свою комнату, когда мы поговорили, а из комнаты минут через 10 он ушел — я подумала, что муж вышел курить, и не побежала. А когда поняла, что это не муж, то выбежала, а его уже нет»,





— рассказала НГС.НОВОСТИ мать Дмитрия Наталья Гудовская.







По словам Натальи, прежде Дмитрий никогда не пропадал. «Друзей всех обзвонили, в полицию я уже через час сообщила о том, что он ушел в тот же вечер. Опрашивала полиция друзей. Волонтеры искали, местность прочесывали, где он мог быть. Его никто не видел нигде», — описала она. Женщина отметила, что Дмитрий хотел уехать учиться в Санкт-Петербург, но ему никто не запрещал, родители были не против его поступления в будущем.







Ориентировку с розыском молодого человека распространили волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Рост Дмитрия 190 см, у него худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы. Он был одет в пуховик цвета хаки с оранжевыми вставками, темно-серые джинсы, на ногах у него были темно-коричневые ботинки, на голове серая вязаная шапка. Телефона с собой у него не было.







В начале февраля НГС.НОВОСТИ писали о пропаже другого подростка — 14-летней Анастасии Селезневой, девочки не было дома два дня, после ее нашли в торговом центре «Ройял Парк».