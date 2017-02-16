Семью избили в лифте во время переезда в новую квартиру

В Ленинском районе Новосибирска семью из четырех человек избили во время переезда.





Инцидент произошел 12 февраля около 20:30 в доме № 78 в микрорайоне Горский. Как рассказал НГС.НОВОСТИ один из потерпевших, представившийся Антоном, он с женой переезжал на съемную квартиру из Дзержинского района. При переезде супругам помогали переносить вещи родственники — мама и ее брат, оба пенсионеры.







Конфликт с двумя неизвестными мужчинами завязался в коридоре 16-этажки. Антон загружал свои вещи в грузовой лифт, когда в него заскочили двое мужчин и потребовали срочно ехать на 12-й этаж. Им отказали, тогда один из мужчин демонстративно упал на вещи. Его попросили вести себя аккуратнее, но в ответ «полетели кулаки».







В это время рядом обычного лифта дожидались мужчина и женщина с ребенком. Их попросили вызвать полицию, но новые соседи отказались помочь.







«Жильцы никак не отреагировали на нашу просьбу. Нам посоветовали: "Езжайте с ними". Мы говорим: "Как ехать, если нас там убьют", на что они ответили, что им нужно ехать на свои этажи», — говорит Антон.







Мама Антона звала на помощь и в подъезде, и на улице, но никто не пришел. Сломав женщине средний палец на руке, обидчики убежали. Мужчины отделались ссадинами на лице. Антон обратился в полицию в этот же вечер. Ему сообщили, что заявление будут рассматривать десять дней, чтобы решить, стоит ли возбуждать уголовное дело.







Сам потерпевший предполагает, что обидчики были грузчиками, которые опаздывали на вызов. «У нападавшего была примета — ссадины на носу, и на нем была спецодежда, похожая на форму, которую часто надевают грузчики», — заключил мужчина.







С начала года это уже не первый случай избиения без особого повода в Новосибирске. В январе в Первомайском районе избили водителя такси «Лидер». Мужчина отказал в просьбе закурить в машине одному из пассажиров и получил серьезную травму головы.