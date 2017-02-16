Новосибирцам предложили самим оплатить стройку новых станций метро

Региональные власти предложили новосибирцам больше платить за проезд ради дальнейшего строительства метро.





Чтобы продолжить строительство новосибирского метрополитена, можно заложить эти траты в плату за проезд. Такое мнение высказала министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь».







«Один из вариантов — это включение инвестиционной составляющей в тариф. Но тогда мы все с вами, жители Новосибирска, должны обсудить и сказать: да, мы готовы платить два или три рубля в тарифе, но мы знаем, что у нас в таком-то году будет такая станция, в другом — такая», — заявила министр экономического развития.







При этом она подчеркнула, что такое решение можно принимать только на условиях общественного согласия. «Можно начать это обсуждать. Только за счет государственных денег это сделать невозможно», — добавила Ольга Молчанова.







Осенью 2016 года начальник Новосибирского метрополитена Андрей Ксензов в прямом эфире на НГС заявил, что строительство станций продолжится, как только позволит финансовая ситуация.





«План строительства метро утвержден в мэрии. В ближайшее время планируется строительство станций в сторону Восточного жилмассива по Дзержинской линии. <...> О том, куда должно развиваться строительство метро, — предмет острого обсуждения, к которому должна быть привлечена и общественность. Сейчас, я думаю, прежде всего нужно довести до конца то, что уже запланировано: станции метро "Доватора" и "Гусинобродская"», — прокомментировал Андрей Ксензов.