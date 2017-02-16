Новосибирцам предложили самим оплатить стройку новых станций метро

Новосибирцам предложили самим оплатить стройку новых станций метро

Региональные власти предложили новосибирцам больше платить за проезд ради дальнейшего строительства метро.


Чтобы продолжить строительство новосибирского метрополитена, можно заложить эти траты в плату за проезд. Такое мнение высказала министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь».


«Один из вариантов — это включение инвестиционной составляющей в тариф. Но тогда мы все с вами, жители Новосибирска, должны обсудить и сказать: да, мы готовы платить два или три рубля в тарифе, но мы знаем, что у нас в таком-то году будет такая станция, в другом — такая», — заявила министр экономического развития.


При этом она подчеркнула, что такое решение можно принимать только на условиях общественного согласия. «Можно начать это обсуждать. Только за счет государственных денег это сделать невозможно», — добавила Ольга Молчанова.


Осенью 2016 года начальник Новосибирского метрополитена Андрей Ксензов в прямом эфире на НГС заявил, что строительство станций продолжится, как только позволит финансовая ситуация.


«План строительства метро утвержден в мэрии. В ближайшее время планируется строительство станций в сторону Восточного жилмассива по Дзержинской линии. <...>  О том, куда должно развиваться строительство метро, — предмет острого обсуждения, к которому должна быть привлечена и общественность. Сейчас, я думаю, прежде всего нужно довести до конца то, что уже запланировано: станции метро "Доватора" и "Гусинобродская"», — прокомментировал Андрей Ксензов.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 7703
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (143)143
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено