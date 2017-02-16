Мэрия нашла 300 миллионов на ремонт новосибирских дворов

Новосибирск рассчитывает в 2017 году войти в федеральную программу и получить дополнительное финансирование на благоустройство дворов.







«Позавчера об этом речь шла на сессии. Пока не конкретизированы цифры. Мы рассчитывали на выделение 200 млн из областного бюджета и 100 млн из бюджета города. Они запланированы в обоих бюджетах», — рассказал сегодня мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами.







Градоначальник добавил, что у города, кроме прочего, есть неплохие шансы войти в федеральную программу. «Там два направления, которые отвечают нашим планам. Благоустройство, безусловно, территорий дворов и создание зеленых зон. Рассчитываем на выделение бюджетных средств. Какие окончательные цифры [будут], пока сказать не могу. Ориентировочно — около 400 млн будет на благоустройство дворов», — сообщил мэр.







Кроме ремонта дворов в Новосибирске планируется продолжать программу капитального ремонта домов. Хотя департаменту ЖКХ из-за некачественно проведенных работ пришлось расторгнуть 156 договоров с нерадивыми подрядчиками. Эти дома перешли в план на 2017 год, всего в этом году ремонта дождутся 463 дома.

