​В России впервые за полгода нет инфляции

В России впервые за полгода нет инфляции

Аналитики Росстата выяснили, что по итогам прошлой недели инфляция в стране оказалась нулевой.


«За период с 7 по 13 февраля 2017 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0 %, с начала февраля — 100,1%, с начала года — 100,7 %», — говорится в сообщении ведомства. Таким образом, за прошедшую неделю инфляция составила 0 %.


Четыре недели подряд инфляция была на уровне 0,1 %.


В прошлом феврале инфляция была значительно выше. В целом за месяц цены выросли на 0,6 %, а с начала года на 1,6 %.


Последний раз Росстат публиковал данные о нулевой инфляции в сентябре 2016 года. Тогда она фиксировалась за неделю с 6 по 12 сентября. Как отмечает «КоммерсантЪ», в сентябре нулевой рост цен объясняется сбором урожая, а для февраля нулевая инфляция нехарактерна.


По последней информации Новосибирскстата, за январь инфляция в НСО составила 0,8 %, а годовая инфляция перевалила за 4 %.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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