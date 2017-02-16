Школьникам разрешат ездить в долг из-за скандалов с высаженными на мороз детьми

После нескольких случаев за эту зиму, когда кондукторы высаживали детей на мороз, власти задумались об усовершенствовании пластиковых карт школьников.





Об этом сегодня сообщил мэр на встрече с журналистами.





«Мы договорились сегодня с "Золотой короной" — они взяли на себя обязанность ввести так называемый овердрафт. То есть для карт, для ребятишек минус какой-то заложить, входить в кредит. Даже если у вас минус, чтоб карточка работала. Последний случай с высадкой школьницы оказался непростой, проверка продолжается до сих пор. И никак концы с концами не сходятся — не сходятся ни номер маршрута, ни цвет автобуса, ни пол кондуктора. Как-то все получается вразнобой. Много вопросов, вынуждены были даже в правоохранительные органы обратиться», — отметил Анатолий Локоть.



По его словам, если бы в последнем случае был задействован муниципальный транспорт, то по номеру карты можно было бы установить, в какое время и на каком именно маршруте пыталась ехать 8-летняя школьница.





«Это оборудование, которое позволяет фиксировать транзакции по картам, мы ставим задачу в этом году уже подключить и для частных перевозчиков», — рассказал мэр.